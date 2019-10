Newell's recibe hoy al "lobo" de Maradona

Newell's Old Boys, que suma 18 unidades y está a tres de los punteros Boca y Argentinos con un partido menos, recibirá hoy en su estadio a Gimnasia y Esgrima La Plata, dirigido por Diego Maradona y principal candidato al descenso. El partido comenzará a las 19.10, será arbitrado por Fernando Echenique y televisado por la señal de cable TNT Sports.

Diego Maradona, quien el miércoles cumplirá 59 años, será recibido como un ídolo por los hinchas del club del Parque Independencia, donde jugó cuatro meses hace 26 años, a fines de 1993.

En una Rosario conmovida por la presencia del "diez", se agotaron las entradas que se vendían por Internet: unos 20 mil socios rojinegros que están exentos del pago del ticket, y unos 16 mil que abonan 1.500 pesos la popular y 2.500 pesos la platea, estarán en el estadio Marcelo Bielsa. El exjugador y entrenador de Newell’s Juan Carlos Montes, a la sazón el mismo que lo hizo debutar en Argentinos Juniors cuando apenas tenía 15 años en octubre de 1976, recibirá a Maradona en el medio de la cancha del Parque Independencia, anunciaron los organizadores.

En principio, Diego ingresará al campo de juego por la escalera del vestuario visitante, que está delante de la tribuna popular que lleva su nombre, pero en caso de que no pueda hacerlo por su operación de rodilla los organizadores tienen previsto una alternativa que le permita entrar a la cancha sin necesidad de subir una cuesta tan empinada, por un acceso cercano al vestuario. Los dirigentes de Newell's preparan un gran festejo antes del partido, en el que también participarán ex compañeros de Diego, como Ricardo Giusti, ex volante de la "lepra", Independiente y la selección campeona del mundo en 1986; y el capitán "rojinegro", Maximiliano Rodríguez, entre otros.

La recepción incluirá el regalo de una camiseta histórica de Newell’s, que Maradona utilizó cuando jugó en el club entre septiembre de 1993 y enero de 1994. Después de los abrazos, los fuegos artificiales y los recuerdos, Newell’s y Gimnasia se verán las caras por tres puntos vitales para ambos en su lucha por escapar de los puestos del descenso.

"Los festejos y el clima por la llegada de Diego se vivirán antes del partido, pero después tenemos que tener la cabeza puesta en lo nuestro, así como la gente, que no tiene que ponerse ansiosa", advirtió el entrenador Frank Kudelka, en un esfuerzo por sacar a sus jugadores y hasta a los simpatizantes del clima festivo que se vivirá en el "Coloso" Bielsa en la previa.

Si bien Kudelka no confirmó la alineación, Newell’s formará a priori con el mismo equipo que viene de ganarle a Patronato 3 a 1 como visitante, es decir que el volante ofensivo Mauro Formica, quien entró en ese partido y metió un gol, seguirá en el banco de suplentes. Tampoco contará tampoco con el juvenil volante Jerónimo Cacciabúe, quien se resintió del desgarro. Y en Gimnasia Maradona mantendría la formación del equipo que viene de perder de local 1 a 0 contra Unión.

Estudiantes-Central



Estudiantes de La Plata, con un poco más de aire tras la victoria conseguida la semana pasada en Santiago del Estero, recibirá hoy a Rosario Central, urgido por salir de la zona de descenso, por la 11ra. fecha de la Superliga. El partido se disputará en el estadio Ciudad de La Plata desde las 17, con arbitraje de Patricio Loustau y transmisión de Fox Sports Premium.

Luego del triunfo del pasado lunes en Santiago del Estero ante Central Córdoba (1-0), Estudiantes y su entrenador Gabriel Milito pudieron recuperar algo de aire pero ahora la obligación pasa por encarrilar otra victoria para llegar de la mejor forma al esperado clásico ante Gimnasia de Diego Maradona que se disputará el próximo fin de semana.

Central, por su parte, está todavía más urgido de un triunfo ya que el domingo pasado perdió el invicto (siete empates en fila y los dos triunfos de las primeras fechas) con la derrota ante Vélez Sarsfield (1-0) en Arroyito y está en zona de descenso junto con Patronato de Paraná.

El encuentro también representa una oportunidad para Central de achicar la distancia con su rival en la tabla de los promedios del descenso, donde Estudiantes suma 78 puntos contra los 71 de los rosarinos.

Ambos entrenadores tuvieron una semana complicada para armar los equipos por tener jugadores con molestias y hasta último momento las formaciones estarán en duda.

Diego Cocca, DT del “canalla”, aguardará al delantero Claudio Riaño y en caso de no arriesgar apostaría por el uruguayo Sebastián Ribas.

Como alternativa no tendrá al mediocampista Néstor Ortigoza, quien sufrió una fractura incompleta del cuarto metatarsiano del pie izquierdo. En el “pincha”, Milito tiene que definir si el mediocampista Matías Pellegrini será titular a pesar del golpe en la cintura que sufrió durante la semana. Lo mismo ocurre con el delantero Federico González, quien padece una molestia en la zona lumbar y tampoco pudo entrenarse con normalidad.

Atlético-Patronato

Atlético Tucumán recibirá hoy a Patronato de Paraná con el objetivo de sumar su tercera victoria en forma consecutiva, por la undécima fecha de la Superliga. El partido se jugará desde las 19.10, será arbitrado por Fernando Espinoza y transmitido por la señal Fox Sports Premium.

El “decano” tucumano viene de dos victorias consecutivas ante Talleres y Banfield, y buscarán sumar otra vez de a tres para escalar en la tabla de posiciones. Y el “patrón”, por su lado, tiene un presente de floja campaña y para jugar en Tucumán el entrenador Mario Sciaqua volvería a colocar una línea de cinco defensores.

Atlético Tucumán: Alejandro Sánchez; Ortiz, Bruno Bianchi, Yonathan Cabral, Fabián Monzón; Guillermo Acosta, Erbes, Ariel Rojas, José Fernández; Toledo y Díaz o Lotti. DT: Ricardo Zielinski.

Patronato: Matías Ibáñez; Marín o Chimino, Gabriel Díaz, Mancinelli, Matías Escudero, Mathías Abero (o Urribarri); Julián Chicco, Dardo Miloc, Santiago Rosales; Tarragona y Gabriel Ávalos. DT: Mario Sciacqua.