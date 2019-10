“Morales y Fernández deberán abrir los canales de diálogo”

Gerardo Morales y Alberto Fernández deberán "abrir los canales de diálogo", mencionó Andrea Territoriale, docente y politóloga, que brindó un análisis sobre este escenario que no se originaba en Jujuy desde el año 2001 cuando Eduardo Fellner era el gobernador y Fernando De la Rúa el presidente.

Tras la renuncia de De la Rúa en el 2001, nunca hubo en Jujuy un Gobierno provincial del bando político opuesto al nacional.

"El Gobierno provincial de aquí a los cuatro años que restan va a tener que rever las estrategias políticas y medidas que se han tomado porque le brindó un fuerte apoyo a Macri", comentó la especialista, en diálogo con El Tribuno de Jujuy.

Tras consultarle sobre lo que el Gobierno provincial debería hacer frente a este panorama, remarcó que "la predisposición al diálogo es un primer paso por lo que va a suceder a nivel provincial. Y es una gran responsabilidad del Gobierno nacional de no desamparar a las provincias que están con un gobierno cuyo signo político es diferente, es una responsabilidad compartida. Por eso ni Morales ni Fernández deben descuidar los canales de diálogo".

En ese contexto, explicó que "si analizamos los resultados electorales no debemos quedarnos solamente con que ganó Fernández y perdió Macri, también hay que ver que con menor margen en la provincia también ganó la fórmula de Fernández. El Gobierno provincial debe ver eso y no hacer la vista gorda que haya ganado la fórmula presidencial con la cual no hubo ninguna sintonía".

También, "el Gobierno de Jujuy debe analizar lo ocurrido con los legisladores y ver que quedaron en situación de desventaja tras poder colocar a un solo diputado nacional de las tres bancas disponibles. Hacer una lectura de lo que pasó acá y cuáles fueron las fallas de estrategias políticas porque el Gobierno provincial no va a quedar en una posición muy cómoda", añadió.

Aseguró también que el nuevo gobierno tendrá que ver cuáles son las medidas de urgencias que se irán tomando para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos en una "sociedad donde los índices de pobreza han detonado a las clases más bajas, donde una clase media fue deteriorada".

Siguió diciendo que "Morales va a tener que tener la apertura suficiente para que esas medidas puedan concretarse para construir el tejido social de los jujeños. Es muy importante empezar a gobernar a partir del consenso, algo que no está tan instalado en la Argentina y tener los canales de diálogo abiertos para que el gobernador pueda manifestar las necesidades de la provincia".

Escenario polarizado

Andrea Territoriale señaló que "las elecciones dejaron porcentajes para las fórmulas Fernández-Fernández de más de un 48% y para Macri-Pichetto de un 40%. Hubo un triunfo en primera vuelta pero aunque no vayamos a una segunda vuelta tenemos que analizar cómo será este nuevo gobierno que tendrá más del 40% de los votos".

Detalló que esa oposición se hace más fuerte aún si se suma el resto del porcentaje de las otras fuerzas políticas, "un gobierno con un porcentaje de oposición tan alto será un verdadero desafío. El gobierno de Alberto Fernández va a tener que instalar como algo muy importante la idea del consenso porque es muy difícil gobernar con esos porcentajes sin lograr establecer los canales de diálogo que permitan entablar una relación lo más eficiente y saludable posible con la oposición".

Que se dividan entre dos posturas bien definidas los votantes "tiene que ver con cómo se configuró históricamente la cultura política de Argentina. Fue una política tradicionalmente bipartidista. Hace un par de años podemos decir que fue una política de frentes, los signos ideológicos están marcados pero fue una política de frente", finalizó.