Combinación de poesía y arte en singular obra

JUAN PÁEZ / EL ESCRITOR VISITÓ LA REDACCIÓN DE DIARIO EL TRIBUNO DE JUJUY.

Con el objetivo de promocionar su nuevo libro visitó la redacción de diario El Tribuno de Jujuy, el escritor Juan Páez quien junto al artista plástico jujeño Pablo Vinet ideó "Una habitación dorada", una obra de poesías y dibujos que pone en relación la imagen y la literatura. El autor quien residió varios años en Jujuy cursando la carrera de Letras, en diálogo con nuestro medio brindó detalles del libro publicado por Ediciones Argos de Córdoba.

Así sobre el origen de la singular obra Páez contó: "Es un libro que se editó en el marco de un proyecto de investigación de la Facultad de Artes de la Universidad de Córdoba llamado "Desde el dibujo" que consistía indagar las nociones acerca del dibujo y que incluía sesiones de trabajo abiertas al público, allí en 2017 brindé una charla y me contacté con el artista plástico Pablo Vinet y comenzamos a trabajar en el proyecto". Y ofreciendo más precisiones agregó: "Yo soy escritor, él es artista plástico, la idea era que yo tomara algunos de sus dibujos y escribiera poesía y él me iba a ayudar a dibujar, no soy bueno en el dibujo entonces yo lo ayudé a escribir y también fui armando collages con revistas. Tras leer sus poemas elegí un collage y lo fotografié desde distintos puntos de vista para ilustrar las poesías".

Asimismo el escritor señaló que el libro incluye un aparado que denominaron "La habitación para el lector", "al final como un vuelta de tuerca para diferenciar esta obra de las otras que plantean esta relación entre imagen y poesía, decidimos incluir una hoja en blanco de la que el lector se puede apropiar. Eso hace que el libro sea diferente", aseveró.

Sobre las temáticas abordadas, Páez expresó: "Pablo Vinet trabaja el tema de la naturaleza, su poética está trazada por la presencia de lo natural y en mi caso es una voz femenina que reconstruye el tema de la partida del hogar, de los que salen a la vida. Así las ilustraciones en este diálogo dan cuenta de eso, de lo natural y de mi punto de vista sobre las nociones de partida".

Después se refirió al título del libro "Una habitación dorada", "si bien ese color remite al oro, a lo opulento, a lo ostentoso ,aquí remite al dorado de las abejas o al color del atardecer, por ejemplo", contó.

La obra se lanzó en septiembre pasado en el Palacio Ferreyra de Córdoba Capital con muy buena repercusión y que los autores esperan poder realizar una presentación pronto en la provincia. "Además, esperamos difundirlo en espacios académicos para mostrar el proceso de creación de la obra", indicó.

Finalmente, contó que planean un segundo volumen de "Una habitación dorada", "el proyecto sigue hasta el 2021 y esperamos trabajar en una entrega más indagando otras cuestiones pero siempre en este vínculo poemas e imagen", manifestó.

Cabe mencionar que la obra se puede adquirir en la librería ubicada en Belgrano 621 de nuestra ciudad.

Sobre los autores

Juan Páez, joven escritor salteño, nacido en la ciudad de Rosario de la Frontera en el año 1984.

Vivió en San Salvador de Jujuy hasta 2013 y actualmente reside en Formosa. Es escritor, docente e investigador. Licenciado en Letras (Unju). Autor de libros de poesía “Música para aeropuertos” -libroobjeto- (2013), “Árboles de agua” (2017) y “Cuando vengas, te cuento” (2018). En 2017, publicó “La hija del inventor”, un libro que reúne las entrevistas realizadas a escritores de distintos puntos de la Argentina.

Juan Pablo Vinet nació en San Pedro de Jujuy en 1985. En 1998 comenzó sus estudios en artes visuales en el Centro Polivalente de Arte, en la ciudad de Salta. Es licenciado en pintura, graduado en la Universidad Nacional de Córdoba. Ha participado en diversas muestras tanto individuales como grupales. Actualmente trabaja como No Docente en la Universidad Nacional de Córdoba, se dedica además a reproducir árboles y sobre todo a dibujar desde su casa.