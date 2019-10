Docentes buscan recuperar las paritarias nacionales

Tras las elecciones, el nuevo escenario político nacional generó muchas expectativas por parte de diversos sectores entre ellos los dirigentes sindicales, quienes esperan que el cambio de Gobierno sea favorable a los trabajadores. En el caso de los gremios docentes, una de las aspiraciones es la reactivación de las paritarias nacionales, a fin de garantizar la readecuacion salarial de los docentes.

El año pasado, el presidente Mauricio Macri emitió un decreto por el cual prácticamente se eliminó la paritaria nacional docente.

Así lo expresó el titular del Cedems, Jorge Montero, quien confió en que hayan cambios favorables al sector a partir de la asunción del nuevo gobierno. "Dentro del gremio nosotros tenemos una entidad madre a nivel nacional que es la CEA, una agrupación gremial que apoya a la formula Fernández - Fernández, por lo que creemos que vamos a tener mas protagonismo, no solamente los gremios del interior por todas las problemáticas que sufrimos, sino también esperamos que este nuevo Gobierno pueda acercarse a todos los gremios docentes para buscar una mayor apertura", dijo a la vez que destacó que vieron con buenos ojos la victoria del Frente de Todos augurando que se reabran las paritarias nacionales docentes.

En este sentido, sostuvo que es muy importante que se implementen nuevamente las paritarias nacionales, ya que especialmente las provincias del interior como Jujuy, Salta, Chaco, "son provincias en las que se imponen las pautas salariales según el Gobierno de turno", dijo y recordó que en la provincia no se volvió a tratar el tema, el cual debía ser puesto a discusión el pasado 16 de septiembre.

Respecto a las paritarias provinciales, Montero recordó que pese a la insistencia de los distintos sectores gremiales, hasta el momento no han sido convocados. "Hay un silencio muy grande por parte del Gobierno, mientras la inflación hace estragos sobre todo en la región norte donde nos vemos mas afectados, pero el Gobierno aún así hace oídos sordos a nuestros pedidos", sostuvo Montero y adelantó que todavía no se definieron medidas con el resto de los representantes gremiales, pero no lo descartan. "Desde el mes pasado estamos buscando que haya otra vez una mesa de negociación paritaria. Nos sorprende como se nos vuelve a mentir en la cara y se pretende imponer un 6% de aumento sin haberlo puesto a consideración", remarcó y dijo que hoy se reunirán con los miembros de la Intersindical para luego hacerlo con el Frente Amplio Gremial y entre todos definir medidas.

Con el cambio de gobierno, los sindicatos se mostraron esperanzados en recuperar la negociación salarial en el país.