Sandleris: "Buscamos preservar las reservas"

El presidente del Banco Central, Guido Sandleris, aseguró ayer que el endurecimiento del cepo cambiario busca "preservar las reservas durante la transición", pero admitió que esta medida "no es gratuita para la economía".

Sandleris se mostró dispuesto a "coordinar políticas económicas" con los equipos del presidente electo Alberto Fernández.

"El objetivo es preservar las reservas durante este período de transición, hasta que el nuevo Gobierno defina su política económica y se despeje la incertidumbre", enfatizó el funcionario.

Desde ayer, sólo se puede comprar 200 dólares por persona en forma mensual para las operaciones vía homebanking, mientras que para las compras en efectivo el límite es de 100.

"Ante el riesgo de que el fenómeno del aumento de la demanda de dólares se mantenga esta semana, hemos reducido a 100 dólares el monto máximo para la compra de dólares por persona", puntualizó Sandleris, en conferencia de prensa.

Y resaltó que "las medidas anunciadas se enfocan exclusivamente a la compra de dólares pera atesoramiento y no afectan al comercio exterior".

"Sé que esta medida, aun siendo temporaria, es muy estricta y afecta a muchas personas. Su objetivo es preservar las reservas durante este período de transición, hasta tanto el nuevo gobierno defina sus lineamientos de política económica y se disipe la incertidumbre", consideró.

En ese marco, el jefe de la autoridad monetaria reconoció que "no es normal" que el país tenga los "niveles de volatilidad que tiene" en el mercado de cambios, y aseguró: "Eso no ocurre en ningún lugar del mundo".

A su criterio, esa situación es consecuencia de que "los argentinos no hemos podido construir consensos básicos que nos protejan" de esos vaivenes.

Sandleris garantizó que durante el resto de su gestión, que finaliza el 10 de diciembre próximo, seguirá "desarrollando una política monetaria consistente".

Además, el funcionario se mostró dispuesto a "coordinar políticas económicas" con los equipos del presidente electo Alberto Fernández.

Para el funcionario, en los últimos cuatro años se avanzó "en la corrección de algunos desequilibrios que arrastraba nuestra economía, pero también es cierto que enfrentamos urgentes desafíos: la inflación aumentó y la actividad económica debe recuperar dinamismo".

"Para ello, es fundamental terminar con la actual incertidumbre económica. Como sociedad, estamos con la oportunidad de construir consensos", subrayó.

Sandleris resaltó que el resultado de las elecciones presidenciales "abre una transición entre dos administraciones de distinto signo político, en un contexto de alta incertidumbre económica. Como ya he dicho en otras oportunidades, no es normal que una elección presidencial genere el nivel de incertidumbre y volatilidad que hemos visto en estos meses".

"La mayoría de los países de la región ha logrado alcanzar ciertos consensos básicos sobre las reglas económicas que hacen que los procesos electorales no afectan a sus economías", añadió.

Cepo cambiario

1) Reducir a US$ 200 mensuales el monto máximo al que podrán acceder los individuos sin autorización del Bcra.

2) El objetivo principal es el de preservar las reservas internacionales del Bcra en este período de transición. Los activos cayeron más de US$ 22.000 millones desde las elecciones primarias.

3) El resto del esquema cambiario se mantiene básicamente sin modificaciones.

4) Para las operaciones vinculadas al turismo en el exterior, el acceso a divisas para consumos con tarjeta permanece sin variantes. En tanto, los retiros de efectivo en el exterior con tarjetas de débito locales sólo podrán ser efectuadas con débito en cuentas locales del cliente en moneda extranjera.

5) La resolución emitida en la medianoche no afecta el acceso al mercado cambiario para el comercio exterior y el pago de deuda.

6) El presente ajuste al control de cambios vigente desde el 1 de septiembre, habilita ciertas excepciones, como el acceso a divisas para aquellos receptores de créditos hipotecarios, habida cuenta del grado de dolarización de las transacciones de este mercado.

7) Con conformidad previa del Banco Central habrá acceso al mercado de cambios por parte de no residentes para la compra de moneda extranjera por montos superiores al equivalente a US$ 100 mensuales en el conjunto de entidades autorizadas a operar en cambios.

8) En forma precautoria los bancos argentinos deben mantener elevados sus niveles de liquidez, más estrictos que los exigidos por los estándares internacionales.

Las críticas

Economistas cuestionaron por tardía la profundización del cepo cambiario dispuesto por el Banco Central y coincidieron en que la deuda, la inflación y la escasez de dólares serán los problemas más graves que deberá enfrentar el próximo gobierno.

El economista Eduardo Hecker sostuvo que las medidas para frenar la caída de reservas “se aplicaron tardíamente y perdimos la oportunidad de proteger las reservas, porque si las hubiesen tomado la semana pasada tendríamos reservas más abultadas”.

El economista asesor del presidente electo Alberto Fernández explicó que “si bien son medidas excepcionales, por el contexto en que nos encontramos, la verdad es que los bandazos que ha dado este gobierno en el último año y medio en política monetaria son inexplicables”. Opinó que el anterior límite de US$ 10.000 “se aplicó mal y después de reperfilar la deuda de corto plazo fue una medida terrible que lo único que logró fue dañar a los fondos de inversión y romper la cadena de pago de las empresas”.