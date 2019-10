El dólar bajó cuatro centavos y cerró a $63,41

El dólar para la venta al público bajó cuatro centavos y cerró hoy a $63,41 promedio en otra rueda de bajo volumen.



En tanto en el sector mayorista, no hubo cierre del dólar mayorista por un incendio en la sede central del Banco Nación.



El último precio operado fue de $59,47, tres centavos debajo del cierre de ayer.



El dólar contado con liquidación (CCL) cuya operatoria cierra más tarde en coincidencia con el mercado bursátil, se vende a $76,32, mientras que el dólar MEP cotiza a $73,57, lo que representó una baja de 6,4% y 4,2%, en ese orden.



En cuanto a la tasa de política monetaria, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) volvió a dejar sin cambios hoy la tasa de interés de las Leliq, al convalidar el mismo valor de ayer, 68,003%.



El total adjudicado fue de $153.257 millones sobre vencimientos por $152.135 millones y a partir de esta operatoria se generó una contracción de liquidez de $1.121 millones.



La novedad de la jornada la puso el Banco Central al disponer que a partir del mes próximo las entidades financieras no podrán integrar con Leliq y/o Nobac la exigencia de efectivo mínimo proveniente de los depósitos a la vista.



Gustavo Quintana, analista de PR Corredores de Cambio, señaló que fue una jornada con muy bajo volumen de negocios en la que "la divisa norteamericana operó con tendencia débil y sostenida por las compras de los bancos oficiales".



Por su parte, Fernando Izzo, de ABC Mercado de Cambios, comentó que “se notó una fuerte caída de los precios de los futuros Rofex”.



Así, en el mercado de futuros Rofex se operaron US$ 655 millones, 86% más que ayer.



Los plazos más cortos concentraron casi el 80% de los negocios. Octubre y noviembre se operaron a $59,71 y $64,05; con una tasa del 53,21% y 85,58%, a esos precios finales.



El volumen operado en el segmento de contado fue de US$ 243 millones y no se registraron operaciones en el sector de futuros MAE.