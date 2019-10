Nuevos enfrentamientos en Bolivia dejan 30 heridos

Evo Morales y Carlos Mesa midieron sus fuerzas en las calles en una Bolivia cada vez más polarizada, donde las protestas dejaron durante la jornada de ayer al menos 30 heridos, cinco de ellos por armas de fuego, tras unas elecciones presidenciales que generaron denuncias de fraude.

La oposición había llamado a sus seguidores a intensificar las huelgas que desde hace días intentan paralizar las principales ciudades del país, para forzar al presidente Morales a admitir una segunda vuelta electoral después de que el escrutinio definitivo lo dio como ganador por más de 10 puntos de diferencia.

Morales, por su lado, arengó a su tropa a responder con movilizaciones en defensa de su victoria en primera ronda.

Cientos de mineros afines al presidente aparecieron en La Paz para atravesar los bloqueos que cortaban el tráfico en las principales avenidas.

El comandante departamental de la Policía Boliviana en Santa Cruz, Igor Echegaray, informó que hubo cinco heridos "con proyectiles de arma de fuego" que tienen pronóstico reservado y "se intenta identificar a un joven que portaba un arma y pudo realizar disparos durante unos enfrentamientos en las calles".

El jefe policial llamó a la calma entre la población, "ante la escalada de violencia sin límites" que desde hace días se vive en ciudades como Santa Cruz, la mayor urbe de Bolivia, con más de millón y medio de habitantes en su gran mayoría opositores al gobierno.

Antes de esta comparecencia la ministra de Salud, Gabriela Montaño, informó en Twitter que era atendido en un hospital cruceño un joven "con herida de proyectil en abdomen", quien "se encuentra en estado crítico", consignaron medios locales.

Antes de que se conociera la existencia de heridos, durante la tarde el presidente Morales y el opositor Carlos Mesa se rodearon de miles de seguidores a pocos kilómetros unos de otros.

Mesa lo hizo un poco antes en La Paz para proclamar que no piensa rendirse hasta forzar al mandatario a una segunda vuelta, sentenciar que "o a la cárcel o a la presidencia" y llamar a sus partidarios a que "no se dobleguen". Morales apareció poco después en la vecina ciudad de El Alto, donde volvió a defender su victoria en primera ronda y a expresar que no entiende las razones por las cuales la oposiciónno le reconoce el triunfo en primera vuelta.

El gobierno invita a Mesa a la auditoría de los votos

El vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera, invitó ayer al opositor Carlos Mesa a sumarse a la auditoría prevista por la Organización de Estados Americanos (OEA) para despejar dudas sobre las sospechas de fraude electoral.

García Linera compareció en la sede del gobierno boliviano en La Paz, donde inicialmente estaba anunciado que sería el presidente Evo Morales quien hablaría ante los medios.

El vicepresidente aseguró que Morales ganó los comicios del pasado 20 de octubre “claramente”, con una “mayoría abrumadora” sobre Mesa, según la prensa local.

Morales venció con el 47,08 por ciento de los votos, frente al 36,51 del ex presidente Mesa (2003- 2005), con un margen del 0,57 por ciento para evitar una segunda vuelta.

La ley electoral exige el 50 por ciento de los votos más uno o el 40 con 10 puntos de ventaja sobre el segundo para vencer en primera vuelta, pero cuando no se logran estos porcentajes, se va a segunda ronda entre los dos más votados.

García Linera subrayó que el presidente obtuvo más de 640.000 votos por encima de su rival.

El censo electoral era de unos 7,3 millones de electores, con voto obligatorio para residentes en el país, casi 7 millones, y voluntario en el exterior.

El vicepresidente acusó al candidato opositor de realizar “un esfuerzo violento, terrible”, para desconocer la victoria del oficialismo. Al respecto, denunció una “campaña de agresiones” instigada por Mesa, con “quema ánforas” o urnas de votación.

Los días siguientes a la jornada electoral hubo asaltos a sedes regionales del órgano electoral, con incendios en algunas de ellas.

En este punto, reclamó a Mesa “que se sume” a la auditoría prevista por la OEA con apoyo de México, Paraguay, Perú y “otras naciones hermanas”, como “la mejor manera de aclarar dudas”.

La situación en Bolivia está cada vez más polarizada entre defensores y detractores de Evo Morales.