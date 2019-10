La Justicia revocó dos procesamientos a Cristina

La Cámara Federal porteña revocó ayer los procesamientos de la expresidente de Cristina Kirchner en dos causas vinculadas al caso "cuadernos", una por la compra de gas licuado y otra por supuesto cobro de peajes para favorecer a los concesionarios viales.

En tanto, dos días después de las elecciones nacionales, el mismo tribunal confirmó el procesamiento de la ex mandataria por 175 cohechos pasivo por cartelización de obra pública durante su mandato.

La Sala I, con la firma de los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, revisó varias de las causas desprendidas del caso "cuadernos", y por los supuestos cohechos que se pagaron para favorecer a corredores viales durante el gobierno de Cristina Kirchner.

En el primer caso tuvo un fuerte impulso con la declaración de Claudio Uberti, exfuncionario a cargo del órgano De Control de Concesiones viales (Occovi), quien se acogió a la figura de "imputado colaborador" en la causa que surgió a partir de las anotaciones de Centeno.

Al respecto, la Cámara confirmó el procesamiento de Uberti, del exministro de Planificación Federal Julio De Vido y de empresarios como Marcelino Miguel Aznar, por ser organizadores de la asociación ilícita en concurso con el cohecho pasivo.

En un segundo fallo que se conoció minutos después, la misma Sala revocó otro procesamiento contra la exmandataria por irregularidades en la importación de gas licuado.

El Tribunal dejó sin efecto el fallo de primera instancia del juez Claudio Bonadio y le impuso la falta de mérito.

"Con relación a las maniobras vinculadas con la importación de GNL abarcadas por el objeto procesal de este legajo, los elementos reunidos hasta el momento no permiten afirmar -con el grado de probabilidad exigido en esta etapa- el nexo entre aquellas operaciones y la conformación de dicho colectivo criminal orientado a la recaudación de fondos", firmó la Cámara.

Los jueces, en cambio, ratificaron el procesamiento de De Vido; de su exmano derecha Roberto Baratta; del extitular de Enarsa Ezequiel Espinoza; y de los empresarios José y Roberto Dromi.

Por último, el Tribunal sí ratificó el procesamiento por 175 hechos de cohecho pasivo contra la expresidente por cartelización de obra pública durante su gobierno.

En esa resolución se confirmó, además, el procesamiento de una gran cantidad de empresarios como Carlos Wagner, Gerardo Ferreyra, Aldo Roggio, Héctor Javier Sánchez Caballero, Juan Chediak, Ángelo Calcaterra, este último primo del presidente Mauricio Macri, y Cristóbal López.

El Tribunal en esta causa revocó también los procesamientos de Lázaro Báez, Eduardo Eurnekian y otros empresarios acusados por orden de Bonadio.

En resumen, las diez causas en la que continúa procesada la senadora nacional son: dolar futuro, vialidad, Los Sauces, Hotesur, Memorándum con Irán, documentos históricos, Cuadernos, cartelización de la obra pública, coimas en el sistema ferroviario y el uso de aviones presidenciales. Como contrapartida, los tres expedientes donde le fueron revocados los procesamientos son: gas licuado, subsidios a colectivos y coimas en los corredores viales.

Procesan a Cristóbal López

El juez federal Claudio Bonadio procesó ayer con prisión preventiva al empresario Cristóbal López y a su socio Fabián de Sousa, en el marco de una investigación por irregularidades en la realización de un acueducto en Chubut que no está terminado, aunque no irán presos.

La obra fue asignada a la empresa CPC SA, del Grupo Indalo, y un informe de la Sindicatura General de la Nación (Sigen) advirtió sobre irregularidades.

Junto con los procesamientos, el juez trabó un embargo de 141 millones de pesos y si bien incluye prisión preventiva, la misma no se hará efectiva, pues los dos empresarios hace semanas hacían sido beneficiados con la eximición de prisión.

Bonadio dispuso, además, el procesamiento sin prisión preventiva de otros nueve acusados en la causa, entre ellos uno los hijos de Cristóbal López.

“El hecho que se les imputa a los nombrados consiste en haber participado de la defraudación perpetrada en perjuicio del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento dependiente de la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación, durante los años 2013 y 2017”.