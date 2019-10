Calor asfixiante en los Valles y el Ramal causa malestar en los jujeños

Cinco días consecutivos de calor están haciendo mella en la paciencia y la rutina habitual de los jujeños, fundamentalmente de las regiones Valles y Ramal.

En San Salvador de Jujuy en la víspera el termómetro llegó a los 35º y la sensación térmica la superó ampliamente.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para hoy una mínima de 19 grados y una máxima de 28º, dado que por la tarde noche llegarían las ansiadas lluvias. Así mañana las marcas en capital oscilarían entre los 14 y 27 grados.

El calor reinante en Libertador alcanzó los 44º, ayer a las 8 ya hacían 31º, ocasionando que la presencia de personas en las calles sea escasa.

Si bien es cierto que la localidad está acostumbrada a las altas temperaturas la del lunes y ayer fueron inaguantables, no se podía estar al aire libre puesto que el aire caliente que soplaba hacía arder el rostro.

A pesar de que algunos comercios abren sus puertas a las 16 la gente comenzó a salir a partir de las 17.30, algunos por compromisos laborales, otros para retirar a sus hijos de las escuelas. La zona céntrica, que por el pavimento registra mayor temperatura presentaba un panorama de desolación, incluso la plaza central.

La mayoría de los comercios deben recurrir al aire acondicionado y permitir a sus clientes un mejor servicio, varios hogares también afrontaron el calor de esa manera a pesar del costo de la electricidad.

Pocos son los remises que circulan con el aire acondicionado encendido, la mayoría lo hace con las ventanillas bajas pero el aire caliente del ambiente afecta a los pasajeros.

En las escuelas también se sufre el calor no sólo es el padecimiento de los alumnos sino también de los docentes y padres. Algunos maestros comentan que es insalubre ya que la mayoría de las escuelas tienen chapas y cielorraso.

El piletín es otro de los recursos para pasar el calor, muchos jóvenes se trasladan a los canales de agua cercanos a la zona, el más frecuentado es en el sector de la Santuario a la Virgen de Guadalupe.

San Pedro de Jujuy, literalmente, fue un infierno. Ayer arrancó con 28º y llegó a los 42 grados, la sensación térmica se ubicó cerca de los 45º. El calor modifica algunas conductas. La gente evitar salir a la calle en horas de la siesta. Incluso los comercios abren un poco más tarde. Si bien no hubo problemas grandes en el suministro de energía eléctrica, en algunos sectores se produjeron cortes breves por sobrecarga del sistema o cortes programados. Algo que ocurre siempre en esta época del año, los alumnos y docentes de las escuelas primarias y secundarias comienzan a sufrir el calor, ya que no cuentan con ventiladores de techo y mucho menos aire acondicionado.

Para soportar el calor agobiante la Municipalidad de San Pedro de Jujuy puso en marcha la temporada del camping Jaque. (Marcela Navas y Juan Pinto)

Recalentamiento de fases en una central causó corte de energía



CHISPAS/ CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE LA CIÉNAGA. OCASIONÓ UN CORTE DE ENERGÍA.

La noche del lunes por las altas temperaturas, hubo un recalentamiento en distintas fases de la central hidroeléctrica de La Ciénaga, por lo que se generó un corte de energía eléctrica durante varias horas en distintos barrios de Monterrico y Perico.

Se pudo controlar a tiempo y evitar peores daños, gracias a la intervención de bomberos voluntarios de Monterrico.

A consecuencia del tremendo calor también se registraron dos incendios importantes en la zona de los Pericos en las últimas horas, la noche del lunes ardieron cañaverales en proximidades del hotel Los Arcos, que tras 4 horas de trabajo de los bomberos se pudieron controlar.

Mientras que ayer por la mañana se incendiaron varias palmeras de un vivero en cercanías del hospital “Arturo Zabala”. Pero todo fue controlado por los Bomberos.

En horas de la siesta ayer el termómetro marcó 39º en Perico, en Monterrico también 39º, en El Carmen 38º y Pampa Blanca 40º.

Siendo ese el panorama de las elevadísimas marcas que debieron afrontar los pobladores en los Valles.

Sufrido trabajo en el campo



PALMA SOLA / EN LAS CALLES NO HAY NADIE.

En Palma Sola a las 15 de ayer se registraron 37 grados.

Por las altas temperaturas, durante estos últimos días, la gente trata de no salir, por los fuertes rayos solares y se resguardan en las casas. Los que padecen las jornada tórridas de la primavera son los que trabajan en las quintas.

Afortunadamente en Palma Sola no se registraron incendios forestales en los alrededores.

Los habitantes, aprovechan las primeras horas del día para realizar todo tipo de trámites y durante la tarde-noche, salen a los espacios públicos, como ser plazas o los bares del lugar, muchos, a pesar del calor.

La gente mayor toma mates cebados, en tanto los jóvenes optan por los tereré.

Cabe destacar que en Palma Sola, por la noche baja la temperatura, lo que se consume son jugos naturales con frutas del lugar y sobre todo el consumo de mucha agua. Los aires acondicionados y ventiladores son pocos, descansar a la sombra de un árbol es una buena opción (Verónica Vallejos).