River prolongó su gran momento y también es líder

River Plate no para de festejar.

Esta noche, en el estadio Monumental, se impuso a Colón de Santa Fe por la undécima fecha de la Superliga y se trepó a la punta junto a Argentinos y Boca, con 21 puntos respectivamente. Fue dos a uno, pero el resultado pudo haber sido más abultado. La fortuna no lo acompañó en algunos contragolpes. De La Cruz y Santos fueron los autores de los gritos para el “millo”. Martínez Quarta marcó en contra.

La previa y los minutos iniciales del encuentro fueron una gran excusa para el festejo exultante de los hinchas de River quienes transitan horas muy felices y se acordaron de Boca durante todo el tiempo.

El rendimiento superlativo del equipo dirigido por Marcelo Gallardo lo tiene expectante en el campeonato local, en semifinales de Copa Argentina y principalmente en la final de la Copa Libertadores, por segunda vez consecutiva, logró inédito en su rica historia. El dato saliente de semejante campaña se realza con una nueva eliminación al rival de toda la vida, Boca Juniors; cinco en el último lustro.

La felicidad por la gesta en La Bombonera se trasladó a Núñez. Los hinchas acudieron en gran número al estadio, que se vistió de fiesta otra vez en la agradable noche porteña. El colorido estuvo en las tribunas, pero dentro del campo no pasó nada. En realidad, en los primeros 45 minutos sólo se pudieron contabilizar dos acciones de peligro. La primera, un tiro cruzado de Suárez que por centímetros no terminó en el fondo de las mallas y la otra, un claro penal de Casco sobre Morelo que el árbitro Nicolás Lamolina no vio. El lateral, en el área chica, golpeó sin pelota arriba de la cintura al delantero “sabalero”.

En el complemento, River volvió a ser River. Presionó al rival en el mediocampo y salió rápido con pelota dominada. De La Cruz zacó un zapatazo cruzado para abrir el marcador. Luego fue Borré quien aprovechó un rebote de Burian y así infló la red por segundo vez para el dueño de casa. Colón intentó reaccionar, pero quedó expuesto a los contragolpes. Allí no estuvo “fino”.

Entonces no pudo aumentar y en una accion aislada, Martínez Quarta descoló a Armani tras un centro del ingresado Esparza y fue el inmerecido descuento. El equipo del “Muñeco” ganó y sigue repartiendo sonrisas por doquier.