El "lobo" comienza a definir el once titular

Barajar y dar de nuevo. El momento futbolístico de Gimnasia y Esgrima obliga al técnico Marcelo Herrera a comenzar a buscar variantes que se pondrán en práctica el domingo desde las 17 ante All Boys con el control de Héctor Paletta.

Por eso ayer en el doble turno, se observaron indicios de que habrá cambios, sobre todo en la mitad de la cancha. Por la mañana el equipo sumó minutos de fútbol, allí dispuso de Rodrigo Morales, Matías Carabajal, Ezequiel Gallegos por Ulises Virreyra, Alejandro Frezzotti y Walter Busse, aunque este último se movió diferenciado y por la tarde trabajó normal a la par del grupo. Adelante, también hubo una variante, ya que Daniel Juárez fue el compañero de ataque de Matías Córdoba en lugar de Hernán Hechalar.

Pero habrá que esperar hasta hoy por la mañana cuando realice la práctica de fútbol formal para terminar de confirmar el equipo que "Popeye" Herrera tiene en mente con miras al duelo del domingo.

Por otro lado, Gonzalo Castillejos trabajó diferenciado, se recupera de una lesión.

Matías Carabajal

Entusiasmado por la chance de volver a ser de la partida, Matías Carabajal destacó: "Como siempre, entrenando, dejando todo y esperando la oportunidad de nuevo".

El volante "albiceleste" contó que "por ahí capaz nos está faltando un poco más de juego, suerte y atención sobre todo, pero para eso estamos trabajando, para mejorar y volver al triunfo lo antes posible", opinó sin dejar de lado que "la derrota con Rafaela fue dura, como siempre cuando uno pierde, pero generamos tres chances claras que si las convertíamos era otro el partido, pero el torneo es así, el que mete los goles gana porque después se repliegan atrás, se traba mucho".

El "Morro" Carabajal sabe que los últimos partidos bajó el rendimiento, "estamos trabajando para volver a tener esa intensidad, esa presión que tuvimos ante Tigre, con Quilmes, así que ansiosos esperando que sea el domingo para volver a la victoria", sostuvo.

Con mucho humor, el futbolista nacido en Fraile Pintado apoya tanto desde adentro como afuera de la cancha, "me tocó ser titular en la primera fecha, después no me tocó estar, el jugador siempre quiere jugar, pero tiene que dejar todo en el lugar que le toque, si me toca jugar haré lo mejor posible para el equipo, voy a estar muy feliz, y si no, lo seguiré haciendo en los pocos minutos que me toque entrar o desde afuera apoyando a mis compañeros", comentó.

Gimnasia y Esgrima piensa en un rival que llegará a Jujuy a no regalar nada, "me tocó venir a Jujuy a jugar contra Gimnasia muchas veces y siempre es difícil venir y llevarse un empate, tenemos que estar tranquilos, no volvernos loco y falta mucho, por eso queremos volver cuanto antes a la victoria", manifestó Carabajal agregando que "tenemos que convencernos nosotros de que podemos ser un equipo sólido, con buenos resultados y eso lleva a que la gente nos siga apoyando, los últimos resultados no fueron los espe