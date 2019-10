Mayoral y su presente en Obras Sanitarias

Con el sueño intacto. Camila Mayoral es una jujeña jugadora de básquet que se desempeña actualmente en el U17 del Club Obras Sanitarias de Buenos Aires.

Silvia Brañiz, madre de Mayoral, contó que "Obras se hace cargo absolutamente de todo, la tienen bien cuidada y entrena muchísimo"

Llegó a la institución porteña como reclutada a principios de 2018, con mucha incertidumbre pero también con unas ganas infinitas a sus 14 años: "Recuerdo que al llegar, era todo grande, para mí era como un sueño. La sensación que tenía cuando entré era inexplicable, estaba nerviosa y muy ansiosa por entrenar, hasta ahora toda las expectativas se cumplieron", contó.

"Jujuy", como la llaman los de mayor confianza en la institución de Núñez, tiene además su primera experiencia en la Capital Federal, un cambio para nada subestimable: "El año pasado viví con mis tíos, quienes me abrieron las puertas de su casa para poder cumplir todo esto que para mí era un sueño. Fue un cambio muy brusco, ya que Jujuy no tiene nada que ver en lo absoluto a la ciudad. Al principio siempre cuesta, pero después te acostumbrás, a comienzo de año llegaba solo para dormir a casa y bueno, ahora ya es costumbre", detalló la joven acerca de su adaptación y su rutina en Buenos Aires.

Buena parte de esta adaptación depende de quienes ya estaban insertadas en el mundo Obras, sus compañeras, de quienes Camila no tiene nada más que elogios para soltar: "La relación con las chicas es muy buena, no hay con ninguna que me lleve mal, todas son buena onda y desde un comienzo me recibieron muy bien", describió, y a la vez analizó el presente del grupo en U17, categoría invicta en el campeonato de formativas de la Asociación Femenina Metropolitana de Básquet (Afmb): "La verdad que en U17 todas tenemos confianza en el equipo y en nosotras mismas. Este año se hizo un gran grupo que solo genera buenas vibras y nuestro objetivo es salir campeonas del torneo", declaró Mayoral acerca de lo que se viene para Obras.

Además de los cambios en lo personal, lo principal que la jujeña llegó a Obras para adquirir un progreso basquetbolístico, y según ella lo obtuvo, pero quiere más: "Desde que llegué mejoré casi todo lo que había aprendido en mi anterior club de Jujuy (Villa San Martín), mejoré muchísimo la defensa y mi punto débil, que era la izquierda. Siento que tendría que seguir mejorando eso, sumándole mi tiro", indicó.

Mayoral sumó, en la temporada 2019, minutos en la Liga de Desarrollo Femenina de Obras. A sus 16 años, compitió a nivel nacional y aprovechó la oportunidad: "Para mí la experiencia fue única, vuelvo a decir que todo esto para mí es un sueño. Espero poder formar parte del plantel la temporada que viene y para eso me estoy preparando. Siento que me falta un poco más de confianza en mí misma, todas son grandes jugadoras y todas pelean por un puesto ya sea en Liga o Liga de Desarrollo", explicó.

Y ahora el sábado 5 de octubre partirá, junto a Camila Muñoz, Margareth Padilla y Abril Godoy, a representar a Obras y a Capital Federal en los Juegos Evita, en Mar del Plata, en la modalidad 3x3. Y en alusión a eso contó que "tuve la experiencia de jugar tres veces el 3x3 en Evitas con Jujuy, pero siempre es sentir esos nervios y ansias por viajar, jugar una semana a lo que más te gusta y compartir y divertirte con tus amigas que es lo más importante. Las expectativas que tenemos son muy altas, nos tenemos mucha confianza y creemos que con el equipo que tenemos podemos llegar al podio", finalizó la jugadora "rockera".