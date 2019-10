Los niños del Hogar Escuela no habrían sido maltratados

La polémica suscitada en torno al apartamiento de directivos y docentes del Hogar Escuela Nº 1 "Monseñor José de la Iglesia" suma un nuevo condimento.

Es que en las últimas horas se conocieron los resultados de la cámara Gesell realizada a los alumnos de 7 y 12 años que habrían sufridos maltratados de docentes de la institución ubicada avenida España.

Según consta en el informe, solicitado por la Fiscalía Especializada en Delitos Menores, a cargo de Gustavo Alfonso Araya, "no habría indicios de malos tratos, tampoco se pudieron constatar lesiones algunas". Asimismo, se precisa que las personas que realizaron la denuncia no se encontraban en el lugar, sino que estaban alejadas del mismo y creyeron ver lo denunciado.

Vale consignar que el fiscal Araya indicó que no existe denuncia por parte de las familias de las presuntas víctimas.

Separados de sus cargos

Vale recordar que cinco docentes del Hogar Escuela Nº 1 "Monseñor José de la Iglesia" fueron dados de baja por "incapacidad laboral" por parte del Ministerio de Educación.

La semana pasada se habían presentado en sus puestos de trabajo en sus horarios habituales "ya que no tenemos ningún papel emitido por la ministra de Educación, tampoco se nos dio ni la fotocopia del acta en la que se nos da de baja la designación", había declarado entonces uno de los docentes en cuestión, Diego Vilca.

Pero no pudieron ingresar a la institución.

Los docentes solicitaban también la fundamentación respecto a la acusación de "incapacidad laboral" pero no habían obtenido respuesta.

Vilca dijo que en su caso "la supervisora nunca hizo una presencia en mi clase ni vio cómo yo trabajaba con los chicos. Además, en los ocho años que trabajé aquí mi concepto siempre fue de 100 por ciento. Y que de un día para el otro me digan que me quedé sin trabajo sin argumentos, me parece que es ilógico".

Sobre el conflicto relató que "no comenzó sólo con la destitución de los compañeros sino que desde el retorno del receso invernal ya empezaron las presiones, todo el tiempo nos trataron como si nosotros no fuésemos profesionales y desde ahí empezaron con este atropello y manoseo".

Previo a que fueran dados de baja

los docentes, fueron alejados de su cargo los directivos de la institución educativa.

Situación que generó también el reclamo de padres que solicitaban que fueran reincorporados. Y luego se sumó al pedido el retorno de los docentes afectados.