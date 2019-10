Verduras gratis en la plaza

Alrededor de 200 pequeños productores de la provincia, integrantes de la Unión Trabajadores de la Tierra (UTT), se manifestaron ayer en la plaza Belgrano de la capital en adhesión a la convocatoria nacional en reclamo por los altos costos en sus producciones y los insuficientes pagos recibidos.

Agobiados por la inflación derivada de la última escalada del dólar los trabajadores de la tierra se convocaron de forma pacífica frente a la Casa de Gobierno con cientos de bolsones con verduras que fueron donadas por los mismos productores que en el transcurso de la mañana fueron regalados a los jujeños que se acercaron al lugar, ocasión en la que aprovecharon para informar la situación por la que atraviesan.

En diálogo con El Tribuno de Jujuy la coordinadora de la UTT, Alicia Vega, informó que "venimos a sumarnos al "alimentazo" que se está llevando a cabo en diferentes provincias del país y decirles a nuestros compañeros que acá estamos. Queremos también en esta jornada decirle al Gobierno que vendrá que nos tomen en cuenta porque somos nosotros los que producimos para alimentar al pueblo".

Explicó que "los pequeños productores estamos pasando ahora por un momento muy difícil ya que todos nuestros insumos los pagamos a precio dólar por lo que se nos hace cuesta arriba acceder a ellos y en vistas al año que viene no sabemos cómo vamos a preparar la quinta".

En ese marco informó que particularmente las semillas de tomate son las que se comercializan de acuerdo a la divisa norteamericana como así también el arriendo de la tierra encareciendo estos insumos de forma descontrolada.

"Nuestra producción ya no vale nada. Este año el cajón de tomate se vendió entre $ 200 y $ 250 cuando para poder cubrir nuestros gastos se debería vender por lo menos a $ 400 o $ 500 pero cuando intentamos subirle un poco el precio los comisionistas e intermediarios nos dicen que no lo vale y como el tomate no es una verdura que se pueda guardar una semana, nos vemos en la situación de vender a precio bajo", relató la coordinadora de UTT.

Todo lo que compramos para producir como semillas y abono están a precio dólar y cuando vendemos nuestros productos perdemos en vez de ganar.

En el tema de la tierra y como el dólar está arriba es muy caro ya que la hectárea tiene un costo de U$S 1.000 por temporada, es decir que ahora está entre 50 y 60 mil pesos.

Al precio que vendemos nuestros productos no llegamos a recuperar lo que gastamos, por eso hoy (por ayer) venimos a apoyarnos entre compañeros en esta lucha.

Todos los que ponemos quinta estamos atravesando por la misma situación, los remedios para las plantas, las semillas y demás insumos están dolarizados porque vienen de afuera, están carísimos.

El año pasado las mil semillas costaban $ 3.500 y ahora tienen un costo de $ 6.000.

Otro es el caso del arriendo de la tierra que el año pasado estaba a $ 30.000 y ahora está a $ 60.000 en Fraile Pintado. Cuando el dólar sube, la agroquímica cierra y recién abre a los dos o tres días ya con nuevo precio.