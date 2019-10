Video. Soda Stereo vuelve a los escenarios: la historia de un regreso muy esperado

Cuesta creerlo, pero es una realidad: vuelve Soda Stereo. Esa es la respuesta a la pregunta que miles de fanáticos empezaron a hacerse en la mañana de este jueves cuando en las cuentas oficiales del grupo y en los perfiles de Zeta Bosio y Charly Alberti se publicó un video de 35 segundos de duración que dijo poco, pero mucho a la vez. La sospecha se acrecentó cuando se cambiaron las fotos de los perfiles de las cuentas de Soda y también las de los dos miembros de la banda.

En el video, aparecen los músicos como si se estuviesen preparando para un ensayo. Charly Alberti prueba su batería mientras Zeta Bosio ajusta su bajo. Pero no se ve mucho más que eso. Tampoco hay menciones explícitas hacia Gustavo Cerati, el desparecido fundador del trío.

De inmediato, en las redes sociales los fans empezaron con las especulaciones. ¿Una película? ¿Una gira con cantantes invitados? ¿Un solo recital en homenaje a Cerati? Casi a las 13 horas en punto llegó el anuncio oficial, a través de un comunicado difundido en las redes sociales: Soda Stereo regresa a los escenarios en “una nueva última vez”, según explican “Charly & Zeta”, como figura en la firma de un texto muy profundo donde abundan las menciones a Cerati.

“Gustavo es una ausencia presente -dicen quienes fueron sus laderos-. Él decía que por más que lo intentemos nunca dejaremos de ser Soda. Y así parece ser. Lo somos, ustedes y nosotros. No somos el uno sin el otro. No somos Soda sin él”. No obstante, Alberti y Bosio advierten que pueden convertir “en posible lo imposible”. Y concluyen: “En la vida hay momentos para reír, para llorar, para emocionarnos. Para agradecer, con amor y respeto. Queremos celebrar estas canciones. Vibrarlas juntos. Amigos de todas partes nos van a acompañar. Gracias totales".

Será una serie de recitales en 2020 donde distintos músicos (esos "amigos de todas partes”) se irán sumando, como el hijo de Gustavo, Benito Cerati, y hasta Chris Martin, de Coldplay. Además cantarán Rubén Albarrán (Café Tacvba), Richard Coleman (ex colaborador del grupo), Adrián Dárgelos (Babasónicos), Andrea Echeverri (quien participó en la gabración del disco MTV Unplugged de 1996), Juanse, la chilena Mon Laferte, León Larregui (vocalista de la banda mexicana Zoe), Fernando Ruiz Diaz (ex Catupecu Machu) y Gustavo Santaolalla.

Serán solo cuatro recitales, en cuatro países distintos: el 29 de febrero en el Estadio El Campín, en Bogotá, Colombia; el 7 de marzo en el Estadio Nacional en Santiago de Chile; el 12 de marzo en el Foro Sol, de Ciudad de México; y concluirá el 21 de marzo en el Campo Argentino de Polo, cuyas entradas saldrán a la venta el 6 de octubre. Esto, en principio; podrían sumarse más fechas.

Cómo se gestó el regreso

En 2017 se lanzó Sép7imo día, no descansaré, un espectáculo que realizó el Cirque Du Soleil que está centrado en las composiciones de Soda Stereo. Para lograr este show, Charly y Zeta trabajaron juntos, donde los músicos se sumergieron en su pasado para revisar las grabaciones originales que habían realizado con Cerati, además de nuevas mezclas. Luego de esta intensa tarea comenzó la gira del espectáculo, donde reafirmaron el amor y el respeto que conservan los fans del grupo.

Todo estos sentimientos que experimentaron en vivo los llevó a decidir el reencuentro de la banda, una última oportunidad para Soda Stereo. Pero para lograrlo, Bosio y Alberti debían ser acompañados por artistas cuya amistad fueron cosechando a lo largo de los años que colmaron los escenarios de toda América Latina. Esto será Gracias Totales, un breve tour que será un mimo para el alma de millones. También para la de Gustavo.