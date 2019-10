Kiss llega por última vez a la Argentina en mayo del 2020

La mítica banda se presenta con su gira “End Of The Road World Tour” en el Campo Argentino de Polo. Las entradas ya se encuentran a la venta.

La banda de rock Kiss tocará en Argentina por última vez el próximo 9 de mayo del 2020 en el Campo Argentino de Polo presentado por Flow Music Experience.

El grupo estadounidense había anunciado su retiro en septiembre del año pasado a través de sus redes sociales. Después de una épica y legendaria carrera de 45 años que comenzó con la era de leyendas del rock and roll, Kiss anunció que se despedirá de sus fans de todo el mundo con su última gira internacional: "End of the Road".

La banda. Kiss se formó en 1973 con Paul Stanley en la guitarra y Gene Simmons en el bajo. Más tarde se sumaron Ace Frehley en la guitarra y Peter Criss en la batería, quienes, años después, fueron reemplazados por Tommy Thayer (Thomas Cunningham Thayer) y Eric Singer (Eric Doyle Mesinger) en los respectivos instrumentos.

Con Tarjeta Santander hay una preventa exclusiva hasta el miércoles 9 de octubre inclusive o hasta agotar un stock de 25.000 entradas y se podrá disfrutar de 3 cuotas sin interés desde $833 + Service Charge. Los clientes de

Club Personal disfrutarán un 15% de descuento durante todo el período de venta o hasta agotar stock. También se podrán comprar tickets en efectivo en todos los puntos de venta habilitados de AllAccess durante todo el período de venta.

Entradas:

Campo General – Preventa 1: $2.500 + Service Charge

Platea Trasera – Preventa 1: $4.000 + Service Charge

Campo VIP – Preventa 1: $4.500 + Service Charge

Platea – Preventa 1: $4.500 + Service Charge

Platea Preferencial – Preventa 1: $5.000 + Service Charge