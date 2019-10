Abel Pintos confirmó su romance: "Sí, estoy de novio"

El cantante Abel Pintos (35) finalmente abrió su corazón y confirmó el romance con su novia secreta, Mora Calabrese (31). El multipremiado artista contestó preguntas de sus seguidores en Instagram y no esquivó la consulta obligada.

"¡Hola! Vamos a jugar un rato con esto, ¿o qué? Vengan esas preguntas", comenzó Abel, en sus historias de la popular red social. "¿Es verdad que tenés novia?", fue la pregunta del millón y el cantante le puso el pecho: “Sí”, respondió junto a un corazón rojo.

Los rumores sobre la relación estallaron en los medios luego de que semanas atrás la revista Pronto revelara en su portada el romance junto a Calabrese. Según detalló el semanario, Abel conoció a Mora en 2013 durante un show que brindó en Resistencia, Chaco.

Luego de la enorme repercusión del tema, el cantante se refirió a los rumores sobre su vida íntima y su sexualidad. “No sé, no me molesta. Uno no puede tener nunca control de lo que los otros van a pensar o suponer o especular. No me molesta para nada lo que piensen de mí. Me parece que todos tenemos que tener libertad absoluta de cómo pensar sobre las cosas... a mí no me molesta porque yo sé cómo hago las cosas y desde qué lugar", dijo en una entrevista con el diario Clarín.

"¿Pero no te molestaste ni un poquito cuando aparecieron las fotos con Mora?", le consultaron. "Fue raro porque era algo justamente muy íntimo. No tengo idea (de cómo llegaron a los medios), pero tampoco pienso en eso. No es algo de lo que me ponga a hablar", agregó.

"Es extraño pero hoy en día no tengo inconvenientes con eso. Uno en la vida se va construyendo de a poco y se va relacionando con las distintas cosas de a poco. Porque aún antes de la exposición de mis situaciones íntimas, siento un respeto muy grande de parte de todos, tanto del público como de los medios. No voy a hablar más de lo que yo quiera hablar de mis cosas", concluyó Abel.

Fuente: ciudad.com.ar