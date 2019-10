Carlos Melconian: “El que asuma recibe una herencia parecida a la que recibió Menem”

Carlos Melconian analizó la situación económica que afronta el país y se refirió a las herencias que recibieron Néstor Kirchner y Mauricio Macri. En ese sentido afirmó que el próximo gobierno “recibe unas cosas parecidas a la que recibió Menem”.

El economista hizo un repaso del escenario electoral vinculado a la economía y se mostró preocupado porque “falta bastante para la transición, hay que ver cómo se llega”. En diálogo con TN, agregó que “estamos con la idea de llegar de la manera más armada posible con los temas de control de cambios, el reperfilamiento de la deuda y los depósitos en dólares”.

“La Argentina ha terminado de consolidar una nueva enfermedad inédita que la sufre más el que viene que el que está: la estanflación”, expresó. En ese sentido, el ex presidente del Banco de la Nación sostuvo que la crisis “la resuelve la política, no un programa económico caído de un catre".

“Hay que tener un diagnóstico y una propuesta complementada. Si no está el consenso de la política no se puede avanzar”, remarcó y enfatizó que “los tres poderes no pueden tirar uno para un lado y otro para otro”. Al respecto dijo que Macri “no tuvo respaldo político”.

Melconian hizo un repaso de las herencias que recibieron los últimos presidentes y apuntó a la que recibirá Alberto Fernández en el que caso de ser electo: “No es la que recibió Kirchner, ni la que recibió Macri, recibe unas cosas parecidas a las que recibió Menem en el sentido de que no tenía las cosas a punto de caramelo para lanzar un programa”.

El economista comparó que en el primer gobierno de Kirchner, “más allá de su valentía política y la de Roberto Lavagna vinieron con un enjuague previo que facilitó la tarea y Macri arrancó de cero”. De todas maneras se mostró crítico con la grieta al reconocer que “no puede ser que cada cuatro años uno le eche la culpa al otro”.

“El tipo de cambio libre y flotante no va más, se usa en el mundo moderno y estable, pero Argentina no lo es, no estamos para eso”, analizó sobre las decisiones del Gobierno para controlar el dólar.