Aplican la ESI desde primer año y en todas las materias

Ayer se llevó a cabo en la Escuela Provincial de Artes Nº1 "Medardo Pantoja" una jornada sobre Educación Sexual Integral donde hicieron hincapié en noviazgos violentos, en ese marco, profesores del establecimiento explicaron que esta enseñanza se dicta durante todo el año y en cada materia.

Al respecto, Lorena Martínez, profesora de Historia de la institución mencionó, en diálogo con El Tribuno de Jujuy que "hoy es una jornada nacional sobre ESI pero en nuestra escuela los alumnos durante todo el año trabajan sobre el tema de manera transversal en todas las materias".

Dentro del abordaje de la ESI en el estudiantado, la docente sostuvo que trabajan también en otras cuestiones, además de noviazgo violento, como ser "los métodos anticonceptivos, a partir de primer año es fundamental que conozcan sus derechos y borren mitos. Deben saber que a partir de los 13 años ellos pueden ir a pedir métodos anticonceptivos en cualquier salita sin la necesidad de contar con la autorización de un adulto".

Es importante, además "hablarles sobre el trato con el tercero, no solamente con el novio o la novia, sino también al amigo, al compañero, a la mamá o el papá, para que traten a todos desde el amor y la no violencia. Transmitir valores es algo constante desde cada una d las cátedras de esta escuela y resaltarlos nunca está de más porque es un eje transversal de todas las disciplinas, no importa si es historia, música, dibujo o física. Todo el año trabajamos con el tema de los valores y ESI", dijo.

Estudiantes del profesorado "José Eugenio Tello" también participaron de la jornada y elaboraron proyectos. Sobre eso, Paola Puca, una de las estudiantes, señaló que "trabajamos en varias actividades relacionadas a la violencia en el noviazgo. Hicimos representaciones de memes y charlas de WhatsApp que son cosas que utilizan mucho los chicos hoy en día a eso lo relacionamos con situaciones de violencia".

"Trabajar con esto en los chicos es muy importante, acá en el colegio se presentaron casos nos contó la directora por eso hicieron mucho énfasis en trabajar mucho sobre el tema durante el año", aseguró.

En ese sentido, Esmeralda Leitón, una de las alumnas de tercer año del establecimiento que participó de la jornada aseguró que "estuvimos toda la semana trabajando para hoy y estudiamos mucho sobre lo que es violencia de género y en los noviazgos. De eso aprendimos que hay muchos noviazgos tóxicos, con muchos celos y no existen los celos sanos. Hay violencia hacia la mujer y hacia el hombre, violencia psicológica y verbal. Esto lo vemos durante todo el año y lo trabajamos con distintos profesores en distintas materias porque a partir de la prevención se hace la educación".

Además de violencia de género vemos mucho "el cuidado de las enfermedades sexuales, y vemos eso en todas las materias. Estos temas también deberían hablarse en la casa y que se enseñe a respetar a la otra persona", dijo.

Hablarlo en la casa

Por su parte, Tatiana Greco, profesora de Educación Cívica explicó que "esto impacta mucho en los chicos porque a medida que fuimos tratando el tema fueron saliendo casos de jóvenes que no los habían identificado como hechos de violencia porque lo único que ellos identificaban era la física, la que pueden palpar".

"Esto se debe hablar en la casa pero como todavía hay temas que los chicos no se animan a hablar y les da vergüenza como ser la violencia sexual, prefieren soltarse con nosotros que le brindamos este espacio para que ellos se puedan abrir. Trabajamos la ESI durante todo el año y en todas las materias. Sirve para que tomen conciencia y también para que sepan que en la institución tienen un lugar de apoyo", finalizó.

Herramienta clave para la prevención de abusos



REDES SOCIALES/ LOS ALUMNOS INDICARON QUE POR ESOS CANALES SE ENVÍAN MENSAJES VIOLENTOS EN LA PAREJA.

La Educación Sexual Integral en la prevención de abusos tiene una gran influencia y aplicarla con perspectiva de género desde el nivel inicial es fundamental, explicó la psicóloga Paola Almirón.

En ese sentido, manifestó que “esa ley, más que discutirla, hay que aplicarla. Hoy, tenemos muchas formas de trabajar con niños y niñas en prevención primaria, desde los jardines y desde los hogares, tratar de empoderarlos en relación con su cuerpo, con su privacidad, con lo que pueden tocarles y lo que no, y con el derecho a decir que no”.

Es importante considerar que “todavía la sigla ESI sigue siendo un poco como misteriosa y delicada. Como algo que hay que darle sumamente importancia y con delicadeza, todavía una parte de la comunidad docente considera al sexo como un sinónimo de sexualidad, también las autoridades o algunos docentes temen que los talleres de Esi pueda contribuir a estimular la sexualidad o despertarla como una manera de promover relaciones sexuales precoces. Pero es todo lo contrario, es darles información científica con un lenguaje claro y más tardíamente se originan las relaciones sexuales y con mejores condiciones”.

“Vino a inundar las aulas”

Asimismo, Paola Almirón, señaló que todavía en familias y escuelas “sigue siendo pregnante la idea de la sexualidad asociada al sexo, a las relaciones sexuales o a los aparatos reproductivos, no se entiende que y como trabajar. Es importante trabajar para desarmar la idea de que Esi solo es un taller o una clase, es cambiar la mirada y una perspectiva que asuma y sirva para encarar las prácticas de una manera educativa”.

Por último remarcó que “La Educación Sexual Integral vino a inundar las aulas e instalarse a modo de debate sobre todo en las escuelas y adolescentes que aparecen confundidos. Si no trabajan los temas de salud sexual y género, o estereotipo y de violencia no parece que fuera Esi, es importante trabajar los vínculos, la afectividad en general, no termina de asociarse solamente la Esi con la sexualidad. Hay que abrir la mirada a una forma más integral de lo que es Educación Sexual Integral justamente”.