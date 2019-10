En Gimnasia, sin la asamblea, se dilatan comicios

Clima caliente en Gimnasia. En el club "lobo" ayer por la tarde se tenía previsto realizar la Asamblea General Ordinaria con la lectura y aprobación del acta anterior 2018 y minutos antes de lo pautado el presidente a cargo de la institución Miguel Soruco recibió una notificación enviada por el fiscal de Estado Mariano Miranda aduciendo que no se podía desarrollar la misma ya que se habría realizado una presentación de la Agrupación "Celeste y Blanca" aduciendo algunas anomalías.

Esto cayó como balde de agua fría porque a la vez dilatará aún más la renovación de autoridades del 50% fijada para el 18 del presente mes.

Miguel Soruco, vicepresidente tercero a cargo de la presidencia, dijo que "es tremendamente sorpresivo, porque aparentemente hubo alguna presentación en Fiscalía de Estado lo que concluye en la decisión del fiscal de Estado Mariano Miranda de suspender la asamblea convocada para hoy -por ayer- que estaba prevista para las 19.30 cuando la notificación llegó a las 18.30 al club y por eso estamos convulsionados. Con esto la fecha de elecciones se postergarán", señaló apesadumbrado.

"El orden del día era simplemente aprobación de balances del acta anterior y de la memoria, la lectura de los informes de los auditores de la sindicatura del club, sólo eso. No había nada institucional más allá de que los socios conozcan los números del 2018 que por ahora no son relevantes aunque sabemos que hay un superávit económico", sostuvo.

Soruco al ser consultado sobre su afinidad o diferencias con los candidatos que se anunciaron públicamente, Raúl Ulloa por un lado y Fabián López por el otro, expresó que "todo esto que sucedió le hace mal al club y no estamos ni cerca de las elecciones. Siempre dije que cualquier persona que este estatutariamente habilitado puede ser candidato a conducir a Gimnasia, no importa el nombre, ni banderías. Y por ahora no tuve oportunidad de sentarme a escuchar propuestas, creo que nos las hicieron. Actualmente hay entre 1400 y 1500 socios en condiciones a votar", finalizó.

Por su parte, Raúl Ulloa solicitaría la acefalía del club por las últimas renuncias sufridas y aduce que dos integrantes de la actual Comisión Directiva no son socios activos.

Ejarque dirigirá al "lobo"

El domingo Gimnasia enfrentará a la Gloria con el arbitraje de Mario Ejarque en el duelo válido por la 11º jornada de la Zona B de la Primera Nacional, desde las 17 en el estadio "23 de Agosto".

El juez principal estará secundado por los asistentes Guillermo Santillán y Rubén Bustos.

A continuación se detallará el programa de la fecha 11 y respectivos árbitros: Por la zona A jugarán el viernes a las 21.30 San Martín de San Juan vs Ferro (Yamil Possi). El sábado a las 15.10 Estudiantes BA vs Estudiantes RC (Pablo Giménez). A las 17 Agropecuario vs Atlanta (Carlos Córdoba); a las 17.10 Belgrano vs Nueva Chicago (Pablo Dóvalo). El domingo a las 15.30 Barracas Central vs Independiente Rivadavia (Adrián Franklin); a las 17.30 Alvarado vs Brown de Puerto Madryn (Julio Barraza); a las 21 Mitre de Santiago vs Temperley (Lucas Comesaña). Y el lunes a las 21.10 Morón vs Platense (Nazareno Arasa).

Mientras que por zona B el viernes a las 21 Rafaela vs Almagro (Cristian Cernadas). El sábado a las 14.15 All Boys vs San Martín (T) (Diego Ceballos); a las 15.30 Quilmes vs Villa Dálmine (Héctor Paletta) y Brown de Adrogué vs Chacarita (Luis Lobo Medina); a las 17 Gimnasia (M) vs Santamarina (Nelson Sosa). El domingo a las 15.10 Def. de Belgrano vs Sarmiento (Gastón Suárez); a las 17 Gimnasia de Jujuy vs Instituto (Mario Ejarque). Y el martes a las 21.10 Tigre vs Riestra (Merlos).