Joven jujeño murió en un siniestro vial en La Plata

El sábado por la noche, Jonatan Pairema un joven oriundo de la localidad de Palma Sola, después de haber compartido un partido de fútbol junto a sus amigos, fue víctima de un siniestro vial en la localidad platense de Lisandro Olmos, donde un auto lo embistió mientras caminaba y luego se dio a la fuga.

Familiares, vecinos, conocidos y el pueblo quedaron conmocionados por lo sucedido, se reunieron en la plaza del barrio Nueva Esperanza de la localidad jujeña y recorrieron calles, pidiendo justicia por Pairema para que se encuentre al autor del siniestro que le quitó la vida al joven.

En diálogo con El Tribuno de Jujuy, Verónica Pairema expresó su dolor, pidiendo justicia y además la colaboración de dinero de toda la comunidad para traer el cuerpo de su hermano.

Además la mujer relató cómo tomó conocimiento de la triste noticia: "Me llegó una solicitud de amistad desde Buenos Aires, la cual no le di importancia, pasado unos minutos la misma persona me envió un mensaje, preguntándome si era familia de Jonatan. Fue tanta la insistencia que le respondí, ahí fue cuando me dijo que mi hermano estaba en la esquina de su casa y había perdido la vida en un accidente de tránsito, en primer momento no podía creer y nos comunicamos con las autoridades de La Plata, para corroborar lo que estaba sucediendo, desde la comisaría de Olmos, afirmaron lo sucedido con mi hermano".

Además Verónica Pairema manifestó que "en el lugar se encontró el documento de mi hermano y también estaba tirada la patente de un vehículo marca Peugeot 207 que sería el que protagonizó el fatal accidente, que mató a mí hermano. Desde ese mismo momento, fue una pesadilla para toda la familia, somos de escasos recursos y estamos juntando dinero para traerlo a Palma Sola. Es un dolor que no podemos entender, mi hermano tenía 30 años, se capacitó como enfermero profesional pero no ejerció. Nosotros siempre trabajamos en la agricultura, hace 20 días que se fue a trabajar con otros chicos, como todos por una mejor calidad de vida para él y su familia. Somos una familia numerosa, pero además Jonatan era papá de una nena de 2 años".

Por otra parte nuestro diario supo que el que se ocupó de todo el trámite en la ciudad de La Plata fue uno de los hermanos de Jonatan Pairema que vive en Buenos Aires, "lo único que pedimos es la colaboración de dinero para traer a Jonatan", que según se supo rondaría los 132 mil pesos, había manifestado a nuestro diario la joven.

En la jornada del lunes a la noche, la comunidad del barrio Nueva Esperanza de Palma Sola, lugar donde residía Jonatan, expresó su pesar por el fallecimiento del joven trabajador.

Afortunadamente en la jornada de ayer se tomó conocimiento que el cuerpo de Jonatan Pairema fue trasladado para que sus familiares puedan despedir sus restos. El cuerpo llegaría esta jornada en horas de la mañana, según se supo.