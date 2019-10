El proyecto solidario ganador de la FNE ya se encuentra en marcha

Nazarena Zerpa, reina del departamento de Humahuaca y embajadora de la Quebrada en la edición 2019 de la Fiesta Nacional de los Estudiantes empezó a concretar su proyecto social que fue el ganador en la Elección Reina Provincial.

"Plantando Vida" se llama la iniciativa que dio inicio en el barrio 23 de Agosto de esa localidad con la plantación de 75 árboles.

La adolescente, que asiste a tercer año de la escuela Normal "República de Bolivia", en diálogo con El Tribuno de Jujuy señaló que "el proyecto nace de la gente, nos gustó mucho la idea de plantar árboles porque las personas de Humahuaca piden siempre eso. La idea surgió antes de armar el proyecto en la Fiesta de los Estudiantes y nos imaginábamos después que íbamos a ganar".

La verdad que "estamos muy contentos porque ya pudimos empezar, en la primera etapa plantamos 75 árboles. La idea es plantar árboles sobre la colectora de la ruta 9 que atraviesa tres arboles de Humahuaca, el 23 de Agosto, Alto Independencia y Santa Bárbara", añadió.

En ese sentido, indicó que "todo marcha muy bien porque los vecinos participan, riegan, hay mucha voluntad de ellos que es lo más importante. Nosotros como alumnos vamos seguido al lugar para cuidar que todo esté bien".

Contaron con la colaboración del municipio humahuaqueño, concejales y también desde el Ministerio de Medio Ambiente. Además, alumnos y profesores de la Escuela Aerotécnica se sumaron y les enseñaron como es el proceso de plantación, y los Bomberos de Incendios Forestales brindaron su ayuda realizando los pozos.

En Humahuaca "se necesita más verde, en ese lugar no había un árbol y no hay sombra. Hay parques urbanos que no proveen de sombra por eso no es tan agradable ir porque el sol humahuaqueño es muy fuerte, se necesita mucha sombra", dijo.

Asimismo afirmó que "para confeccionar el proyecto me ayudó todo mi pueblo, el centro vecinal, la municipalidad, concejales, las escuelas, mis compañeros, el centro estudiantil, los vecinos, todos pusieron su granito de arena para que se lleve a cabo".

"Está muy bueno que desde el Ente se sigan aplicando estas propuestas sociales y solidarias porque uno que lo ve de afuera piensa que es algo solamente superficial pero las chicas tienen proyectos muy hermosos que los plantean y tienen muchas ganas de concretarlos. Eso hace que la juventud muestra algo más que fiesta", concluyó.

"Abrir las puertas a jóvenes"

Martín Meyer, presidente del Ente Autárquico Permanente hizo hincapié en la importancia que tiene seguir realizando labores sociales dentro de la Fiesta de los Estudiantes.

Al respecto comentó que "hay que abrirle las puertas a los jóvenes que tienen muchas ideas superadoras que antes no se hacían. Al abrirle las puertas uno ve como ellos crean y tienen un espíritu solidario y de conciencia enorme hacia los problemas sociales".