Telefe levantó “Peligro Sin Codificar”

Hace apenas dos meses nada hacía prever este repentino final. Sin embargo, lo cierto es que a 60 días de haber regresado a la pantalla, Peligro Sin Codificar se quedó sin aire.

“Nos avisaron hoy después de una grabación, en medio del tema de los paros. Entonces, como estábamos adelantando programas, hoy nos confirmaron que Telefe les comunicó que el que salió el sábado pasado fue el último”, expresó Diego Korol en diálogo exclusivo con Teleshow.

Fue una temporada corta e intensa. Gracias a ustedes por el aguante de siempre ❤️ 11 Años #PeligroSinCodificar Nos encontraremos en algún lugar ! 🙌 Gracias @telefe y @CanalNetAr, producción y equipo técnico. Los abrazamos a todos. pic.twitter.com/vWX85OO1dc — Sin Codificar (@SinCodificarTV) October 30, 2019

“No nos dieron ningún tipo de explicación. Fue la información, que nos comunicó la productora, de que Telefe les dijo que el programa que les habían entregado y que se emitió el sábado habían sido el último”, agregó el conductor al ser consultado sobre los motivos que llevaron a las autoridades del canal a tomar tal determinación.

“La verdad que yo tenía como hablado en primera instancia hacer el programa hasta fines de noviembre, y a fin de octubre llega esta comunicación. Entendemos que el país está raro, y en un país que está raro no esperamos nada normal”, lanzó el actor y humorista, dejando por un rato su habitual buen humor para ponerse un poco más serio.

“A nosotros nadie en ningún momento nos dijo ‘el rating no nos conforma’. De hecho, el programa ganó su franja, así que no tenemos ninguna devolución del canal que nos digan ‘che, mirá, no estamos conformes, vayamos para este lado’. No tuvimos ningún contacto como para decir ‘sí, mirá, un día hablamos y nos dijeron que estaban preocupados por el rating’”, se explayó.

