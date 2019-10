Abusó y embarazó a una niña y ahora es juzgado

José Dávalos se abstuvo a declarar en la primera audiencia, donde sí lo hicieron 10 testigos, entre ellos la madre de la niña. El caso tomó relevancia a nivel nacional, a partir de la polémica generada por si correspondía o no la práctica de la ILE.

En la sala de audiencias del tercer piso del Palacio de Tribunales ayer inició el debate oral que se le sigue a José Dávalos (60), un hombre acusado de abusar sexualmente de una niña de apenas 11 años, quien quedó embarazada en un hecho ocurrido en la ciudad de San Pedro de Jujuy.

Con la recepción de 10 pruebas testimoniales, entre ellas profesionales de la salud que examinaron a la niña y constataron el abuso y posterior embarazo, además del informe de ADN que estuvo a cargo del Departamento de Genética del Poder Judicial y dio cuenta la alta probabilidad de compatibilidad de la autoría del hecho por parte del hombre imputado.

El caso tomó relevancia a nivel nacional, a partir de la polémica generada por si correspondía o no la práctica de la Interrupción Legal del Embarazo, lo que finalmente no sucedió, y en cambio se le practicó una cesárea prematura a la niña, y a los pocos días falleció el bebé.

Las fuentes judiciales que fueron consultadas por nuestro diario, dieron cuenta que el imputado se abstuvo de prestar declaración testimonial y antes del inicio de la primera audiencia, sus tres abogados particulares decidieron renunciar a su defensa técnica, quedando a cargo la defensora oficial Natalia López.

Además nuestro diario supo que también prestó declaración testimonial la madre de la víctima del hecho y luego de responder las preguntas de las partes, se quedó en el recinto porque es parte de la querella adhesiva representada por la abogada Mariana Vargas.

Los jueces que integran el Tribunal en lo Criminal Nº 3 son Mario Puig (Presidente de Trámite), Ana Carolina Pérez Rojas y María Margarita Nallar y a cargo de la Secretaría de la Cámara fue nombrado Nicolás Besin.

Mientras que el fiscal de Cámara es representado por Ernesto Blanco de San Pedro de Jujuy, quien estuvo a cargo de la investigación penal preparatoria, apenas se tomó conocimiento del aberrante hecho.

Al respecto, Mariana Vargas representante de la querella, señaló que "lo único que aguarda es la oficialización de una condena ejemplar". Al considerar que "es indiscutible que el ADN y la edad de la nena, que hubo violación, por eso, lo que se discute en este momento es el número de la pena" que pesará sobre el imputado.

Que a consideración de la parte acusatoria se ve agravada, porque "además del sufrimiento que causó la violación", se suma el embarazo de la niña, "situación que en la audiencia quedó planteada, y lo que siguió después extendió la tortura sobre la menor", dijo Vargas.

"Si el embarazo para ella (la víctima) era una tortura, no resolver rápido la interrupción la extendió mucho más", dijo Vargas, al tiempo que agregó que "quien metió la cola en esa suma de torturas fue el Estado al no practicar la ILE. No se realizó la ILE, se adelantó un parto por cesárea, y esto deja secuelas", indicó Vargas.

Dávalos llegó al recinto custodiado por los efectivos de Alcaidía, mientras un grupo de personas, allegadas a la madre de la víctima y de la Casa de la Mujer "María Conti" aguardaban en el hall de Tribunales, con carteles pidiendo el máximo de la pena para el imputado.

La próxima audiencia será el 4 de noviembre, donde se va recepcionar nuevas pruebas testimoniales y además se supo que habrá una tercera, donde se producirán los alegatos de las partes.

La detención de Dávalos no extrañó a los vecinos

El imputado José Dávalos era vecino de la niña y en las declaraciones en sede policial, habría dado a entender a los efectivos que en más de una oportunidad habría perpetrado abusos en contra de la niña. Pero luego, por recomendación de sus abogados, se abstuvo de prestar declaración ante el fiscal de investigación Alfredo Blanco en el Centro Judicial de San Pedro.

A estos hechos los dio a conocer BEl Tribuno de JujuyP el pasado mes de enero, y la nota daba cuenta que la niña develó el abuso, cuando fue examinada en un centro de salud, al que acudió por deloncias en el estómago, donde se constató un embarazo producto de esa violación.

Además se pudo establecer a través de la declaración en Cámara Gesell a la que fue sometida la víctima, que había sido amenazada por el imputado luego de haber abusado de ella.

La detención de Dávalos no sorprendió a los vecinos de esa barriada, todos coincidieron en indicar la presencia constante de chicas menores de edad en su casa.

Los vecinos no dudaron en describir al ahora imputado como “un viejo baboso” y cada uno de ellos puede contar un episodio, donde el hombre molestaba a las jovencitas que pasaban por la vereda de su casa.