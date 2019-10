Asegura que su padre descubrió el hierro de Zapla

CASTOR MONTERO/ QUIERE QUE RECONOZCAN A SU PADRE, JOSÉ.

"Soy el hijo del verdadero descubridor de los minerales de Zapla" que dieron paso, allá por los 40, a la construcción del complejo siderúrgico en la ciudad de Palpalá, señaló Castor Montero que solicitó que reconozcan a su padre por su hallazgo.

"Beco" Montero, entre lágrimas, contó la historia de su difunto padre que en los 30 trabajaba en cercanías al río Zapla.

Más conocido como "Beco" en el mundo del deporte jujeño porque es un reconocido expesista, arribó a nuestro matutino cargando una carpeta repleta de documentos, notas y recortes de diarios para contar la historia de su padre, José Montero. En la misma bolsa en la que llevaba la carpeta poseía un pedazo de hierro que él mismo extrajo de los bosques del Zapla hace más de 60 años.

Inició el relato de la historia contando que desde el año 1926 hasta 1940 su padre tenía un obraje dentro de una finca en cercanías del río Zapla, en el kilómetro 24. Allí desempeñaba la función de hachador de leña.

Un día de 1936 se dirigió al sector que hoy se conoce como la Mina 9 de Octubre, antes eran sólo bosques, y fue ahí donde se encontró con un filón de hierro. Tomó siete pedazos de esas piedras para llevarlas a que las examinen porque le habían llamado poderosamente la atención por su peso y color.

Dejó las piedras en manos de "un hombre conocido de mi padre que supuestamente lo iba a ayudar a hacer los trámites correspondientes para que se compruebe el descubrimiento. Pero esta persona lo traicionó. Mi papá tuvo que irse a trabajar a Buenos Aires y aprovechó para adueñarse del hallazgo y no le dio ninguna participación", mencionó.

Un artículo de un diario jujeño a fines de los 60 publicó las palabras de José Montero que en ese entonces dijo lo siguiente: "yo soy el descubridor del hierro de Zapla, solamente quiero que se me ayude con algo porque es cierto lo que digo".

"Yo entregué siete muestras de hierro y tras eso, tuve que viajar a Buenos Aires. Me enfermé, tuve un accidente y debí permanecer 10 años en Capital Federal. A mi vuelta inicié las diligencias para que se reconocieran mis derechos pero no quiero que se quite a otros los que tienen, ni les hago problemas a quienes hicieron la denuncia del descubrimiento sin nombrarme a mí", relató José Montero en ese antiguo artículo periodístico.

José Montero nació en 1892 y falleció en situación de pobreza en 1972, "sin haber percibido jamás el reconocimiento o la pensión que le correspondía en razón de su descubrimiento. Cuando halló los minerales estaba con un hombre que era su empleado y confesó en varias oportunidades ante autoridades que el testimonio de mi papá era verdadero", comentó Castor Montero.

"Tanto peleó mi papá por esto que me duele mucho que nunca le hayan dado nada", indicó entre lágrimas.

Desde la muerte de su padre emprendió el desafío de continuar con su sueño, "voy a luchar hasta el final para que le reconozcan su hallazgo. El encontró el hierro al mediodía, fue a cazar y sintió un olor raro en el lugar, fue ahí cuando halló las piedras", dijo.

A lo largo de los últimos 50 años presentó más de 20 notas a diferentes autoridades del país, entre ellos al presidente del gobierno de facto, Rafael Videla y a otros como ser Carlos Menem, Néstor Kirchner y Cristina Fernández. También lo hizo con gobernadores jujeños.

Reconocido pesista

Pese a que, (como él dice) heredó de su padre la enfermedad de Parkinson, "Beco" Montero conserva un buen estado físico y no tuvo inconvenientes de traer el hierro que pesa unos 5 kilogramos hasta la redacción de El Tribuno de Jujuy desde el barrio 17 de Agosto.

Nació en el año 1935 y actualmente tiene 84 años.

Trabajó en la municipalidad de San Salvador de Jujuy y también dedicó su vida a levantar pesas.

Mediante ese deporte logró obtener títulos a nivel provincial, nacional y hasta un segundo puesto en un torneo sudamericano de pesas.

Levantar 220 kilogramos fue su récord personal comentó el expesista que actualmente tiene un gimnasio en el Club Gorriti.