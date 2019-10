Herrera define el once titular para enfrentar a Instituto

Más de una semana pasó desde el empate de Gimnasia y Esgrima ante Santamarina, un buen tiempo para barajar y dar de nuevo (otra vez) en un Primera Nacional que parece cada vez más esquiva para el elenco dirigido por Marcelo Herrera que no gana hace 7 fechas y no marca hace goles hace 5.

Desde el duelo ante Tigre por la cuarta jornada en el que el "lobo" mostró su pico máximo de buen rendimiento futbolístico y hasta se fue aplaudido por su gente pese a empatar, que los de "Popeye" parecen haber perdido el rumbo en el certamen.

Es por eso que tras dos presentaciones flojas de visitante, el domingo desde las 17 Gimnasia tendrá una nueva chance para reaccionar y cosechar unos tras puntos que a esta altura serán "de oro" y le darán "oxigeno" a un equipo que a base de lesiones y pobres rendimientos se fue metiendo en la parte baja de la zona B que lidera San Martín de Tucumán.

El "lobo", chocará en jornada dominical, frente a Instituto de Córdoba, un elenco que fue de menor a mayor en lo que va del campeonato.

Hoy, en Papel NOA, desde las 9, Gimnasia, a las órdenes de Marcelo Herrera hará fútbol pensando en la "gloria". Allí el DT "albiceleste" probará el once titular para el encuentro.

En Instituto de Córdoba, Facundo Agüero, defensor, ayer entrenó diferenciado. Hoy probará. El resto del plantel hizo fútbol en espacios reducidos en el predio "La Agustina".

En otro orden, desde AFA programaron el partido versus San Martín de Tucumán para el domingo 10 de noviembre desde las 18 en el estadio "La Ciudadela". Este duelo corresponderá a la fecha 12 del certamen de la segunda categoría de nuestro fútbol.

Por otra parte, por zona A, Platense ganó un duelo pendiente.

El "calamar" supo como encaminar la historia de una manera muy tempranera; corrían los 12 minutos cuando Franco Baldassarra tomó un rebote y de primera lo mandó al área, donde Gastón Suso se elevó para dejar sin respuestas a Elías Gómez.

La primera parte no tuvo mucha acción, el local se quedó en las búsquedas largas de sus centrales ya que su mejor receptor: Hernán Lamberti, sufrió la pegajosa marca de Carlos Salom. No se podía por abajo así que lo mejor tenía que venir por arriba; y así casi llegó el segundo tras un córner de Patricio Pérez en el que otra vez ganó Suso, pero esta vez el palo le dijo que no.

Barracas se abroqueló aún en la derrota y sólo tuvo un remate de Clemente Rodríguez y un tiro de Fernando Valenzuela, que rebotó en el palo antes de que cobren offside, en su repertorio ofensivo.

En el complemento, Platense supo sostener la ventaja y en consecuencia sigue siendo uno de los animadores de su grupo.

¿Se baja Ulloa?

Anoche trascendió con fuerza que la agrupación "Celeste y Blanca", que impulsa a Raúl Ulloa como candidato a presidente, tendría previsto bajarse directamente de los comicios.

Después de la presentación realizada en Fiscalía de Estado debido a que consideró que hubo una serie de irregularidades que imposibilitaron que se llevara a cabo la asamblea para la aprobación del balance, ejercicio 2018, ahora los integrantes de esta lista pensarían en no presentarse en las elecciones que se vienen, donde se renovará el 50% de la Comisión Directiva. La noticia se confirmaría entre hoy y mañana, más allá que el ingeniero Ulloa estaría cansado de la situación institucional que atraviesa la entidad "albiceleste".