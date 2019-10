Una joven lleva casi cuatro años desaparecida

Cintia Elizabeth Tolaba cumplirá mañana 19 años, otro cumpleaños lejos de casa, nadie sabe dónde, otra fecha especial en el que sus padres Haidé y Aldo, aguardarán, mirando la puerta para verla entrar, porque a casi cuatro años de la desaparición de su hija, aún mantienen la esperanza de poder encontrarla.

Nadie pudo aportar algún dato certero que ayude a la policía a dar con el paradero de Cintia y a tres años y diez meses de aquella nefasta noche, en que salió de su casa para ir a dar una vuelta a la plaza del pueblo y no regresó más, todo es un misterio en torno a su desaparición y tal como lo expresara su padre, con gran dolor y con lágrimas en los ojos, "pareciera que a Cintia, se la hubiese tragado de la tierra".

El Tribuno de Jujuy llegó hasta la localidad de Santa Clara, pueblo rural ubicado en el departamento Santa Bárbara, distante a 95 km de la capital provincial, para dialogar con los padres de Cintia Tolaba, para escucharlos, porque hay algunos casos, en el que no sólo basta informar, sino es necesario ser el nexo, ser un eslabón más de una cadena solidaria para llegar a todos los que se pueda, en el intento de buscar un mínimo dato, que permita dar con el paradero de esta joven jujeña, que lleva casi cuatro años desaparecida.

Con la inmensa y eterna tristeza en el alma, y el mismo sufrimiento que mostró en aquella primera nota que mantuvo nuestro diario en el mes de enero de 2016, estaba Haidé Juradillo, una mamá de 40 años, que con lágrimas en los ojos, volvió una y otra vez a pedir ayuda para encontrar a su única hija mujer.

"El 1 de noviembre, mi hija cumplirá 19 años, tenía 15 cuando desapareció, recuerdo aquel 2 de enero de 2016, hacía mucho calor, pasamos juntos todo el día, armamos el piletín, la nena preparó gelatina, estábamos bien y a la noche desapareció. Eran las 22.30, pidió permiso para ir a pasear, yo no quise que saliera, pero como estaba su papá, salió a caminar un rato, a dar una vuelta a la plaza del pueblo, porque hacía calor y ya no volvió nunca más", dijo la madre en su relato.

Con gran angustia recordó los detalles y volvió a revivir cada paso que dieron durante la desesperada búsqueda que se prolongó en el tiempo. "Al ver que no volvía, salimos a buscarla y no la encontramos más. Recorrimos todo Santa Clara, luego nos fuimos a San Pedro y no había novedades de ella, no supimos nunca más de ella. Hicimos la denuncia en la Seccional 28º y luego nos fuimos a la Brigada de Investigaciones a San Pedro, denunciamos estaba desaparecida. Detuvieron a dos personas, uno de ellos, supuestamente era el novio de Cintia, pero como no sabían nada, no pudieron comprobar nada, volvieron a largar a los chicos. Desde ese entonces no se supo más nada. La Brigada trabajó pero no pudieron dar con el paradero de ella. Desde que desapareció nunca más volvió a comunicarse, ni una nota, ni una llamada, nada", prosiguió la mamá.

Respecto a las versiones que daban cuenta de que veían a Cintia en varios lados, Juradillo dijo que no sabe si eran datos ciertos, porque fueron a cada lugar que les indicaban y no pudieron dar con su hija, "decían que la habían visto en San Pedro y en Perico, íbamos a todos lados pero no la encontramos, por nuestros propios medios también seguimos buscándola, mi marido con sus compañeros llegó hasta cerca de Bolivia, también con sus hermanos fue a otras provincias, como Rosario, Córdoba, pero no la encontramos".

Volvió a quebrarse y con más fuerza, cuando sostuvo que pensaba que al cumplir, el año pasado, los 18 años, si es que se fue por su propia voluntad, Cintia regresaría a la casa, y que aunque lucha para no pensar nada malo, es inevitable.

"Al no tener ninguna novedad sobre ella, pienso que le hicieron algo malo, y que algún día la encontrarán sin vida. Son momentos de mucha desesperación, cuando ya no sé qué sentir ni qué pensar, pero al otro día vuelvo a tener la esperanza de que está viva, y le pido a Dios y a la Virgen que donde quiera que éste, la ilumine y me la acompañe".

Subrayó que desde la desaparición de Cintia, sus vidas cambiaron completamente, pero que tratan de seguir porque tienen un hijo, "por él tenemos que seguir adelante, muchas veces me pregunta por su hermana y no sé qué decirle. Le pido a la Justicia que nos ayude, que la siga buscando. Le pido a la gente por favor que comparta la foto de mi hija, quiero que sepa que la sigo buscando y que no pierdo la esperanza de encontrarla, de tenerla conmigo en mi casa. Quiero que sepa que la sigo esperando", finalizó la madre.

"Que nos den una mano"

También su padre Aldo Tolaba, con lágrimas en los ojos, se sumó al pedido, "en noviembre cumplirá otro año y no sabemos nada, parece que se la tragó la tierra y nadie nos da una mano para decirnos qué se puede hacer y queda como si nada hubiese pasado. Pedimos a las autoridades que nos ayuden, que piensen que se perdió un ser humano no un objeto, como una bici o una moto; nosotros estamos solos no nos ayuda nadie. Estamos hablando de que se perdió un hijo, la situación económica está difícil seguir viajando a buscarla, pedimos que nos colaboren colocando la foto en los lugares públicos, en los hospitales, en supermercados. A veces cuando hay una llamada, lo primero que se me cruza en la cabeza es que será mi hija, a todos nos pasa, mi mamá está firme y tiene mucha esperanza de que vuelva".

En otro tramo, sostuvo que no quiere pensar en cosas malas porque eso significaría bajar los brazos, "quiero pensar siempre en positivo, seguir luchando con la esperanza de que Cintia va a aparecer y va a entrar por esa puerta", expresó el padre.

Cintia Elizabeth Tolaba tenía 15 años, cursaba sus estudios secundarios en el Bachillerato Provincial "Francisco Luna" de la localidad de Santa Clara.

Salió de su casa a pasear en la noche del 2 de enero de 2016 y desde entonces está desaparecida.