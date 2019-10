Buscan a un joven que lleva 6 días desaparecido

Familiares buscan desesperadamente a Gustavo Bravo, quien se ausenta de su hogar desde el viernes 27 en la ciudad de Palpalá.

El dueño del lugar donde trabajaba reconoció haber estado con el joven y vecinos indicaron que lo vieron en una carnicería de su barrio.

Leandro Gustavo Bravo, desapareció el viernes 27 de septiembre, cuando se dirigía al taller mecánico donde trabajaba, ubicado en la calle Pellegini del barrio Florida, informando a la familia que tenía que cobrar. La hermana Nicole Bravo indicó que "no regresó, no llamó, ni dejó mensajes".

Nicole Bravo junto a su prima Rita Huanuco dijeron estar inmersas en la angustiante búsqueda de Gustavo. Las mujeres señalaron que "todo es muy extraño él no sale solo, siempre lo hace con nosotros por su discapacidad"

"El vienes y como no regresó intenté hacer una denuncia en la Seccional 23 y en la Brigada de Investigaciones y se negaron a recibirla, señalando que tenía que esperar 48 horas de desaparecido", dijo Nicole Bravo.

La hermana del joven desaparecido indicó que "luego de que tomara estado público a través de los medios de comunicación, y me recibiera el comisario Vargas recién me atendieron, porque antes me mandaban a la Brigada en Jujuy", dijo.

Los cierto es que ya son 6 días sin que se conozcan datos de su paradero; "estoy desesperada, no sé nada de él, estoy buscándolo con mi familia", afirma entre lágrimas la mujer a El Tribuno de Jujuy.

"Hicimos un rastrillaje con mi familia por el barrio La Merced, y nos dijeron que lo vieron el sábado con un grupo de personas en una carnicería", remarca.

El viernes 27 a las 4 de la tarde aproximadamente, "se dirigió al barrio Florida concretamente a la calle Pellegrini, a un taller mecánico donde él trabaja, porque su jefe no le pagaba; él fue a cobrar", dijo. "En ese momento vestía una remera gris, un pantalón tres cuarto y zapatillas negras", dijo su hermana.

"Gustavo trabajaba en ese lugar hacia unos meses, sin que su jefe le pagara", dijo Nicole Bravo, "trabajaba todo el día, salía temprano y regresaba cansado son la ropa sucia, es una buena persona", afirma.

Consultada si hablaron con su jefe, la hermana del joven señaló que sí, "me dijo que fue pero que estaba tomado, por lo que tuvo que acompañarlo a tomar un colectivo, lo cual consideró que no es verdad por cuanto no tenía plata". expresó.

Asimismo en el ánimo de conseguir datos sobre su paradero, la hermana del joven, preguntó a los vecinos, quienes le indicaron que lo vieron en una carnicería de La Merced, "me dirigí a hablar con el dueño porque me dijeron que allí estuvo el sábado, reunión donde hubo problemas, del cual se fueron todos menos él, mi hermano de allí no salió", dijo su Nicole Bravo.

Destacó que cuando se entrevistó con el comisario inspector Hernán Vargas, jefe de la Regional 8, recién tuvo un eco favorable a su pedido de ayuda.

"Nos dijo que van a interrogar al carnicero y al dueño del taller, son las últimas personas que vieron a mi hermano", dijo.

Los familiares recorrieron hospitales, sin obtener resultados de la búsqueda del joven, indicó.

Nicole Bravo señaló que su hermano vivió un episodio de violencia hace dos años, cuando lo dejaron tirado en cercanías de la casilla de información turística, tapado con hojas y piedras, producto de esa agresión su brazo izquierdo quedó inmovilizado, pero aún así trabajaba, porque no pudo acceder a ninguna pensión por discapacidad.

Finalmente Nicole Bravo refirió que su hermano había sido amenazado por un familiar con mayores recursos económicos, sin dar nombres, una situación que generó más dudas que certezas en la búsqueda de Leandro Gustavo Bravo.