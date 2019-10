Gimnasia y All Boys fue finalmente postergado

El partido entre Gimnasia y Esgrima y All Boys correspondiente a la octava fecha del torneo de la Primera Nacional en el estadio "23 de Agosto" que debía jugarse el domingo, fue postergado debido al conflicto aeronáutico y el paro previsto para este fin de semana. Lo confirmó Miguel Soruco a El Tribuno de Jujuy.

El presidente del club "lobo" junto a la comisión directiva había solicitado que el partido se pueda desarrollar con total normalidad teniendo en cuenta otros medios de viaje para el equipo de Floresta, no obstante el presidente de All Boys, Claudio Salama, había pedido públicamente la postergación del encuentro.

Así, Soruco confirmó la postergación del encuentro más allá de haber dado a conocer su postura durante el transcurso de la jornada. Además remarcó que no se jugará entre semana debiendo AFA reprogramar la partida, sucede que el equipo de Marcelo Herrera deberá viajar rumbo a Mendoza el próximo viernes vía terrestre.

En lo deportivo, el plantel hizo la práctica de fútbol formal como estaba estipulada desde un principio.

El once que probó Marcelo Herrera, técnico "albiceleste", fue con las variantes pensadas, sobre todo en la mitad de la cancha. Sin embargo con la postergación del partido del domingo ante All Boys, el DT tendrá más días para trabajar, entonces habrá que ver si se inclina por lo que venía pensando con miras a un duelo de local o cambia, ya que ahora la cabeza se puso en el partido de la próxima semana ante Independiente en Mendoza.

Ezequiel Gallegos

Pensando en darle "aire" a la mitad de la cancha, Gimnasia piensa en cambios, aunque la mirada ya está puesta en Independiente de Mendoza.

Entre esos cambios, figura Ezequiel Gallegos, más allá que no confirmo el equipo porque restan varios días de trabajo, el volante espera su oportunidad. "Si bien el técnico no confirmó el equipo pero el verme entre los jugadores que vienen siendo titular me da esperanzas que podría llegar a tener la chance de estar desde el arranque, me siento bien", comentó.

Gallegos reconoció que deben cortar el momento "no sé si difícil pero si estamos en una situación que tenemos que ganar, ya sea de local o visitante, pero principalmente cuando juguemos en casa, tenemos que salir a buscar el partido", opinó.

El exPlatense destacó que "trato de aportar lo mío cuando me toca, me tocó hacerlo desde el ingreso en el segundo tiempo, dar lo mejor, como hacen todos los jugadores".

El jugador "albiceleste" respeta lo que el entrenador decide "son decisiones del técnico, somos un grupo de jugadores y él es quien decide el equipo, pero estoy tranquilo, estoy para aportar mi granito de arena y lo mejor al equipo, así me toque ser titular o no, trato de hacer lo mejor y si me toca debutar como titular seguiré dando todo para que Gimnasia vuelva a ganar".

Después de un par de fechas sin ganar, Gallegos explicó que "se sale dejando todo dentro de la cancha, lo venimos haciendo peor entendemos que nos falta un poco más y tenemos que salir a buscar el partido", finalizó el volante del "lobo".