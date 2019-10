"Funcionarios del Gobierno nacional viven una realidad ajena al presente"

-¿Qué opina del Decreto del presidente Macri que reduce las indemnizaciones por accidentes laborales?

-Eso viene a perjudicar a los trabajadores, es una medida entre tantas otras que van en contra de los derechos de los trabajadores. Ya tomaron conocimiento un juez federal al que se le presentó un amparo para que se declare inconstitucional, y la CGT a través de un comunicado ha rechazado el decreto que lo único que viene hacer es perjudicar a los trabajadores en el pago de los costos de los accidentes que pudieran llegar a tener.

-¿Por qué cree que el presidente de la Nación tomo esa medida a poco tiempo de las elecciones?

-La verdad que es una pregunta que no me corresponde decir porque estaría hablando sobre lo que piensa otra persona. Pero considerando que hubo un accidente en el aeropuerto de Ezeiza, donde se comenta que una de las empresas involucradas en la ejecución de esa obra es de (Nicolás) Caputo y se sabe la relación familiar que tiene el presidente con el empresario, así que no es más que otra medida que tiene este gobierno empresarial-patronal que siempre lo que quiso es buscar una reforma laboral beneficiando únicamente a los empresarios y perjudicar a los trabajadores.

-¿Cuál fue la respuesta de los trabajadores cuando se enteraron de la medida, teniendo en cuenta que Usted estuvo en Buenos Aires en un plenario?.

-Bueno en realidad los trabajadores ya lo sabían a través de los medios de comunicación. Lo que si nosotros, el cuerpo de secretarios generales de la Uocra, fuimos comunicados cual iba a ser la medida. Ya todos a través de distintos medios, no solamente nosotros sino también la CGT a la cual está adherida nuestro sindicato, emitió un comunicado nacional rechazando el DNU y es lamentable la forma en que sale este decreto, sin ni siquiera haber tenido consenso en la Cámara de Diputados ni tratamiento legislativo como corresponde. De todas formas el gobierno sabía que si pasa a través de la Cámara iba a tener un rechazo como ya lo tuvo el año pasado cuando quiso impulsar la reforma laboral.

-¿Piensan hacer un plan de lucha o tomar medidas de fuerza?

-No, la verdad que no escuché por ningún medio de comunicación que se tome ninguna medida de fuerza o que la CGT vaya a llamar a algún paro nacional por este decreto. De todas maneras, si es que llegase a haber en la asamblea que dictamine la CGT, se acatarán las medidas que tome la entidad nacional, que es la central obrera de todos los trabajadores.

-¿Hay muchas obras públicas como dice el Gobierno nacional que hay?

-Los funcionarios del Gobierno nacional viven una realidad ajena a lo que es el presente para muchas de las familias, para muchos de los trabajadores y principalmente la actividad de la construcción, donde ya prácticamente hace un año que hay muy poca inversión en la parte privada. No hay reactivación de la obra pública en cuanto a la construcción de viviendas, que es la que representa mayor cantidad de puestos laborales para nuestros compañeros desocupados en la provincia. Se habían licitado 619 viviendas que al día de la fecha todavía no se ha comenzado con ninguna construcción de todas las etapas que había anunciado el Gobierno provincial. Seguramente por la falta de fondos, esto es evidente. Nosotros habíamos tenido reuniones anteriores con el gobernador que nos había comentado que después de la segunda quincena de septiembre iban a empezar ocho etapas de construcción de viviendas en las distintas localidades de la provincia, pero al día de hoy no se ha empezado en ninguna localidad y todavía se siguen sorteando viviendas. Así que muchas veces creemos que se juega con los sueños de mucha gente que realmente espera la construcción de una vivienda y de un techo digno.

La realidad es que no hay obras, y al no estar las fuentes laborales lo que hay es falta de trabajo. Las inmobiliarias en el sector privado no están invirtiendo por las altas tasas de intereses que manejan los bancos. Hallar un crédito para realizar una construcción de una vivienda a través de los créditos del Procrear es con una devolución de casi al 85%, entonces nadie, ninguna persona quiere arriesgarse a sacar un préstamo bancario cuando la devolución casi va a ser cercano al 100%, así es que muchos emprendimientos privados no se realizan y tampoco hay actividad en lo que es la obra pública. Uno ve la realidad donde es una actividad donde permanentemente tenemos que tener construcciones. Porque nuestra actividad requiere de una obra que empieza y termina a los pocos meses, en un año o año y medio cuanto mucho, cuando son un poco más grandes. Pero en este último tiempo desde mediados del año pasado a esta parte, la actividad en obras públicas, que digamos es la que motoriza otras industrias que se ven beneficiadas con la construcción, está prácticamente paralizada. No hay obras nuevas en la provincia, se han licitado obras que todavía no han comenzado, se han sorteado casas que todavía no se han comenzado a construir, y bueno, esa es la realidad que vive la gente de Jujuy. Esperamos que nos convoquen para comenzar a trabajar, porque tenemos 8 mil compañeros desocupados