Ganó una beca por un trabajo sobre aborto

"¿Qué nos puede decir la ciencia acerca del aborto?" es el título de la monografía con la que Fabio Ricardo Vázquez, alumno de la Escuela de Minas de San Salvador de Jujuy, participó de la convocatoria 2019 del Instituto Balseiro y quedó seleccionado junto a otros 15 estudiantes de todo el país para visitar esa institución.

El concurso estaba destinado a alumnos de escuelas secundarias, quienes debían presentar una monografía sobre un tema a elección. En la elaboración de su trabajo, Vázquez contó con el asesoramiento y acompañamiento de Gabriela Rivera, integrante del equipo interdisciplinario de Educación Sexual Integral (ESI) de la Escuela.

En su monografía -que fue publicada en la web por el Instituto Balseiro-, Fabio repasa diversos aspectos referidos a la cuestión científica en torno a la interrupción voluntaria del embarazo.

En su conclusión el alumno destaca la importancia de poder abortar este tema en la faz social pero también de forma individual. "Es importante que se haya abordado esta situación por medio de debates, no solo los televisivos y mediáticos, sino que fundamentalmente los que tuvimos con nosotros mismos. Se nos permitió cuestionar nuestras creencias e ideologías, porque a pesar de que es posible, ninguna

ciencia exacta o natural resuelve aún este dilema satisfactoriamente, hasta el momento son solo nuestras subjetividades las que le dan razón a nuestros pensamientos".

"La ciencia no puede decir si el aborto está bien o mal, si se debe practicar o no, tampoco si un embrión o un feto es una persona, pero a lo mejor si pueda darnos una forma segura de implementarlo, en aquellos casos en los que la ley lo permita, ya sea la ley vigente o la que se sancione", agregó.

También analiza la veracidad de las conclusiones científicas indicando: "contrariando la percepción común de que la ciencia es objetiva y por lo tanto busca la verdad, aislando su objeto de estudio, sabemos que los científicos no se encuentran ajenos a su realidad por eso podemos decir que sus conclusiones no se encuentran exentas de subjetividades, porque, aunque los hechos biológicos no cambien de la noche a la mañana, la forma en que se los

interpreta sigue dependiendo a cada momento de la realidad en la que se vive".

"Estará en nosotros y nuestros representantes decidir cómo actuar frente a esta problemática, teniendo en cuenta los hechos científicos, pero estando seguros de que cualquier postura que tengamos va a ser siempre solo eso, una postura. Lo que sí es cierto es que nuestras posturas no deberían interferir en el ejercicio de las libertades ajenas".

El trabajo de Fabio fue seleccionado entre 422 trabajos de 225 escuelas de distintas localidades de todo país. Los 15 estudiantes elegidos visitarán el Instituto Balseiro y el Centro Atómico Bariloche entre el 21 y el 25 de octubre.

Orgullo

La Escuela de Minas expresó su orgullo por el logro obtenido por el alumnos a través de las redes sociales en las indicaron "con esta noticia se suma otro logro en el campo académico para la Escuela. Felicidades Fabio y a su asesora!".

También informaron que los interesados en conocer el trabajo del joven jujeño y los demás seleccionados podrán hacerlo en https://www.ib.edu.ar/resultados/becados-2019.html.