Jóvenes Pordioseros harán latir al público jujeño

Mañana regresa a la capital jujeña el grupo Jóvenes Pordioseros, la reconocida banda de rock stone, que de gira por todo el país, se presentará mañana a las 22 en los Galpones Recuperados "Tupaj Katari" ubicados en calle Urquiza y Argañaraz de nuestra ciudad y arribarán con el fin de promocionar su nuevo material discográfico y prometen una genial noche a puro rock para disfrutar con amigos.

El grupo liderado por Cristian "Toti" Iglesias viene a nuestra provincia a festejar sus 20 años de trayectoria y con el firme objetivo de hacer latir los corazones de todos los fanáticos jujeños.

Será el momento oportuno para presentar su primer CD/DVD en vivo denominado "Viva el Rock and Roll", que contiene los grandes éxitos de la banda con la participación de invitados de lujo, tales como Manuel Moretti de Estelares que canta la canción "Todavía no puedo olvidarte".

Seguramente no faltarán los clásicos de siempre como "Pegado", "Esto no se ve", "Descontrolado", "Nunca me enseñaste" y las nuevas canciones que tienen el sello stone de "Toti", como "Late", "Lobo", "Eterno" o "Pánico", una canción de rock bien "pordiosera", con la identidad de un grupo que no pierde su esencia y mira hacia el futuro.

Durante el show de mañana en los Galpones, serán parte del recital como banda soporte los locales de Ningún Dios, conocidos en la escena "under" de Jujuy, así que será sin duda una noche fabulosa para los amantes de esta música.

Las entradas anticipadas se consiguen a un bajo costo en una reconocida rockería de la capital ubicada en calle Belgrano al 616.

"Jujuy es una provincia muy rockera"

Cristian "Toti" Iglesias en diálogo con nuestro medio sobre la visita de la banda a Jujuy dijo: "Nosotros gracias a Dios tenemos la suerte de ir seguido al norte, la verdad que hacemos la gira por el gusto de viajar, porque no lo hacemos para ganar, es costoso hoy por hoy, pero hacemos el esfuerzo, la logística cuesta bastante en la actualidad, pero inventamos las giras y sin dejar el trabajo a otro. Estamos de vuelta en Jujuy y vamos a rockear, vamos a presentar ‘Viva el Rock and Roll’, que es la muestra de los 20 años de rock de Jóvenes Pordioseros, hay hasta canciones de la banda que formé en su momento y que llamé Hijos del Oeste".

Además, agregó que "vamos a estar en Jujuy con los discos y todo, hacemos como los circos de antes, que llevaban sus cosas para vender en sus shows (risas), los quiero mucho a los jujeños, los extrañé, Uds. cantan las canciones y tienen algo muy particular, sé que es pero Jujuy es una provincia muy rockera, por la manera como apoyan a otras bandas y me encanta, quisiera llevarla a mi madre a Jujuy para que pueda ver lo que es tocar ahí. Vamos siempre para adelante con el rock and roll!", concluyó.