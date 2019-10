Piden restitución al trabajo y también disculpa pública

La delicada situación que se vive en el Hogar Escuela, luego de la separación de directivos, docentes y personal de sus cargos, parece no encontrar solución por ahora.

Docentes afectados, junto a algunos padres, decidieron continuar con las medidas de protesta en el Ministerio de Educación, esperando por parte de las autoridades alguna respuesta favorable al pedido de restitución, luego que el fiscal especializado en delitos menores, Gustavo Arraya, diera a conocer a los medios que la Cámara Gesell realizada a los alumnos arrojó resultados negativos, en cuanto a los supuestos maltratos que se denunciaron. Por esta situación, pidieron que además de restituirlos en sus puestos de trabajo, les den una disculpa pública.

Diego Vilca, profesor de Educación Física que ejercía labor en el Hogar Escuela, comentó que "en total somos diez las personas involucradas en esta situación. Yo soy parte de los cinco que dieron de baja el viernes pasado, usando un artículo de "incompetencia laboral". Yo hace ocho años que vengo trabajando en el Hogar Escuela y tengo un currículum intachable. Cien por cien de concepto todos los años. Usaron argumentos que no se pueden comprobar. No hay actas labradas y no nos permitieron hacer un descargo. No hay un sumario armado. El procedimiento estuvo desde un principio muy mal hecho", afirmó.

Dentro de este contexto, el docente expresó su postura por los resultados que arrojó la Cámara Gesell y que "después de tantas pálidas para nosotros durante la semana pasada, lo que salió a decir el fiscal fue un respiro para nosotros, porque lo que más queremos es que todo esto se aclare. Nosotros el viernes tuvimos una audiencia con la ministra y nos pusimos a total disposición de ella para que se nos investigue y se hagan las cámaras Gesell necesarias, para mostrar nuestra inocencia. Nos parece que en primer lugar se debía investigar y si cabía alguna sanción, recién darla a conocer. Con nosotros hicieron todo lo contrario: nos dejaron sin trabajo primero y después se comenzó a investigar".

Las medidas y los reclamos, además de hacerse en el propio Ministerio de Educación y reuniones en el Hogar Escuela, también tomaron rumbos legales. "Nosotros estamos siguiendo por la vía legal. Estamos haciendo todos los reclamos correspondientes. Hicimos un amparo, porque no solamente nos perjudica en lo laboral sino también en lo económico. Y afecta a nuestras familias. Entonces, estamos haciendo un reclamo legal y acompañamos a las mamás que están acompañando en esta lucha, más que nada por los chicos y que nosotros podamos volver a trabajar. Ese es nuestro pedido: que se vuelva atrás y se restituya nuestro trabajo, y que luego si lo ven necesario que sigan adelante con sus investigaciones. Lo que pedimos es volver a nuestras fuentes de trabajo", remarcó Vilca.

Finalmente, el docente afectado en esta situación explicó que ellos consideran "que la supervisora que teníamos, se precipitó en tomar las acciones. Creemos que es ella, porque fue ella la que sacó todas estas deducciones de inoperancia de nosotros y no siguió el procedimiento que debía hacer. Creemos que su accionar fue irregular y que se precipitó en sus decisiones. Esperamos que se tome una determinación de dar marcha atrás y hacer todo como corresponde", haciendo hincapié en que "queremos que nos den una disculpa pública, porque la verdad que a nosotros nos acusaron de tener causas penales y nosotros fuimos junto a mis compañeros a sacar las planillas prontuariales y no tenemos ninguna causa pendiente. Queremos que se nos restituya el trabajo y que se nos pida una disculpa pública, cuando nos acusaron de algo que realmente no somos".