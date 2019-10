Prácticas de RCP en la escuela Padilla de Reyes

Estudiantes del Instituto Superior "Doctor Guillermo Cleland Paterson" realizaron una práctica rotatoria integral con una charla educativa sobre Reanimación cardiopulmonar (RCP), con alumnos de 5º grado de la escuela Nº 48 "Doctor Manuel Padilla" de la localidad de Villa Jardín de Reyes. También hicieron lo propio con los niños del JI Nº 28 del mencionado establecimiento, con otras temáticas referidas a la higiene dental y de manos.

Estas prácticas se tratan de cursos talleres que se realizan con los alumnos del 3º año del Instituto Paterson como parte de las prácticas de la integración profesionalizantes, espacio así denominado porque lo hacen en la comunidad y de manera asistencial. Al respecto, la profesora licenciada Ester Casimiro a cargo del proyecto explicó que están dirigidos hacia el ámbito de la salud como lo es la reanimación cardiopulmonar, que en la oportunidad lo hicieron en la escuela Nº 48 "Dr. Manuel Padilla" para que los niños sepan hacer RCP básica. Apuntó que trabajan con niños de todos los grados y en esta oportunidad lo hicieron con los alumnos de los quintos grados del establecimiento, "para que ellos puedan también salvar vidas".

Agregó que "actualmente es tan necesario que la comunidad sepa hacer reanimación, estamos comenzando con la población pequeña, ya que la RCP como su nombre lo indica, significa volver a la vida a un ser humano que por situaciones extrañas está dejando de existir. Es decir que su corazón se paró, colapsó y necesitamos hacer maniobras que los enfermeros conocemos para darle la posibilidad de que siga viviendo la vida que es tan linda".

Por otra parte, Ester Casimiro anunció que tendrán una charla el próximo martes 8 del corriente a las 8.30 en la Delegación Municipal, dirigida al personal del municipio y de la que podrá participar el público en general, donde se hablará de cáncer de próstata. Dijo que "este es un problema que hoy en día está aumentando en la comunidad varonil; pero también se hará RCP para el público en general, con entrada libre y gratuita". Agregó que "con estas prácticas estamos haciendo la orientación a nuestros estudiantes no solamente en la parte asistencial de atención de pacientes, sino también de que salgan a la comunidad, puedan ver los factores de riesgo que presentan a la comunidad y poder darles una solución. Muchos dicen que enfermería sólo está para colocar inyectables y no es así, porque estamos para eso y muchas otras cosas más, como educar a la comunidad, ver la problemática y detectar factores que inciden en ella. Por ahí decimos son enfermedades, pero también se está detectando con la implementación de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) sobre salud mental. Con ello estamos detectando los cuadros de depresión y ansiedad, con lo cual vamos un poquito más allá de lo que es salud mental de la comunidad. Estamos haciendo charlas, dando pautas para que ellos tomen en cuenta qué les puede estar pasando a sus hijos. Y por ahí decimos que Jujuy se ha transformado en el número uno en suicidio infantil en todo el Noroeste. Entonces, cómo podemos enseñar a los papás, cuáles son los signos como para detectar que ese niño tiene alguna problemática que no puede resolver en su vida, y darle las pautas de cómo pedir ayuda con anticipación y no después que haya sucedido ese evento". Para los interesados que requieran de sus charlas, señaló que "esta es una práctica que estamos haciendo dentro de nuestro diseño curricular que está finalizando la próxima semana, pero si necesitan estamos abiertos a la comunidad en general. Si alguna institución necesita charlas todas referentes a salud, prevención o asistencia, se pueden dirigir al Instituto Superior Paterson, ubicado entre calles Patricias Argentinas esquina Salta de ciudad capital. Los alumnos están preparados para disertar en cualquier tema. Asimismo, hay una carpa de salud que vamos a hacer con los distintos temas recogidos luego de haber hecho un relevamiento de visitas casa por casa trabajando con las familias, sobre las distintas enfermedades que encontramos. Entonces, haremos la carpa de la salud a la que invitamos a todos los vecinos de Villa Jardín de Reyes y todos los que deseen participar para que se acerquen. Allí veremos cómo prevenir la diabetes, la hipertensión arterial y otras enfermedades". Por último, Casimiro destacó que los alumnos también están dentro del Pronafe que es un programa nacional para la capacitación de todo lo que es enseñanza en enfermería. "A través de este programa los alumnos se benefician con becas que les sirven para sustentar sus estudios y a la institución le sirve porque les provee de material didáctico en el cual se pueden armar gabinetes para que se hagan talleres de simulación. Contamos con muñecos para un trabajo de parto, reanimación cardiopulmonar, colocación de sondaje e inclusive para que aprendan a canalizar, que es muy difícil tomar una mano o un brazo para hacerlo, por lo que los muñecos ya vienen preparados con el material necesario para que se pueda hacer la canalización y así aprender todo lo que es la practicidad técnica que debe tener un enfermero".

Alimentación y salud bucal

DIRECTIVAS / MARTA AZUCENA TOCONÁS Y SILVIA NALLAR.

Respecto a la presencia de los alumnos de la escuela “Doctor Guillermo Paterson” en la escuela primaria Nº 48 “Doctor Manuel Padilla”, su directora Marta Azucena Toconás destacó la actitud de la responsable del grupo de estudiantes de enfermería que les ofreció la posibilidad de recibir estas charlas de RPC, del cuidado, alimentación saludable y lavado de manos para los alumnos. En la oportunidad, dijo que las charlas se ofrecieron a los alumnos de quinto grado, pero ya estuvieron haciendo lo propio con los de cuarto, sexto y séptimo grado de ese establecimiento; mientras que para los más chiquitos también hubo charlas del cuidado de la salud bucal y lavado de manos. En ese sentido, Toconás detalló que es un trabajo conjunto que se realiza con las instituciones de la zona, y esta actividad tiene la mirada desde el marco de un contenido transversal que también se trabaja en el área de Ciencias Naturales, como un refuerzo de los contenidos que los docentes tienen en su currícula.

Por su parte, Silvia Nallar, directora del nivel inicial recientemente creado como Jardín de Infantes (JI) Nº 28, acotó que en mayo se recibió la visita de los alumnos de la Escuela de Enfermería. “En este caso nos dieron unas charlas referidas a los hábitos de higiene de manos, bucal y de alimentación saludable. Para nosotros uno de los contenidos básicos en el nivel inicial es el cuidado del cuerpo, la salud y la promoción sobre todo del cuidado de la salud y la prevención de accidentes. En función de esos contenidos, tenemos el apoyo de la Escuela de Enfermería que nos brindan actividades con los niños, charlas para los padres y en algunos casos hicieron juegos y les dejaron algún tipo de souvenir sobre lo que es la alimentación saludable y el cuidado de la salud bucal, casualmente para compartir con la familia. Fue muy positivo también para nosotros el poder trabajar con el Centro de atención primaria de la salud porque la odontóloga de este servicio, les ofreció un kit de odontología para que los niños tengan la posibilidad de cepillarse todos los días los dientecitos en el jardín. En ese aspecto el nivel inicial estuvo trabajando también con una charla sobre higiene de manos”.