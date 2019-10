Fidel Flores presenta su primer disco solista en Tilcara

TILCARA. Esta noche a las 21 en la sala "Barbarita Cruz" del Centro Andino para la Educación y la Cultura (Capec) ubicado en calle Belgrano 547 de Tilcara, Fidel Flores inicia las presentaciones de su flamante material discográfico titulado "Música Alquimia".

Nos cuenta que "los conciertos que di fueron en medio de la grabación, y me sirvieron más que nada para oxigenarla. Estaba en plena ebullición creativa y necesité verme un poco de afuera, despejarme en el camino que estoy tomando para volver a encerrarme en el estudio, ya que fue un laburo muy en solitario".

Lo define como que "puse play, puse stop, pegué, edité, toqué todos los instrumentos y necesitaba compartirlo. Desde entonces los temas fueron mutando, se fue ablandando el repertorio en esa gimnasia que hago en vivo. Y no es que pongo play, me monto arriba y toco sobre una pista, sino que voy recreando la grabación, con los mismos elementos, pero en tiempo real".

Nos dice que "por momentos es tentador tener una banda, pero no cuento con los músicos que quisiera ni con el tiempo. Comparto la música con invitados que aportan su personalidad a la estética que está pasando, otro color, como Laura Chaker, que participó en dos temas, Milagros Nadalino en cello, una cuerda de tambores y Fernando Fernández, que participó en el arte de tapa y el sábado (por hoy) estará haciendo una intervención en vivo".

Agrega que "esta es la presentación oficial, en Tilcara, que es donde fue grabado y donde vivo, y estoy terminando de confirmar otras fechas en San Salvador y en otras provincias. Fue un año limpio de creación y grabación, y otro de gestión. Con el disco estoy chocho, hice lo que quería. Le doy mucha importancia a mi propia reacción primaria, y surgieron cosas en el estudio que no estaban pensadas y quedaron. Soy más obsesivo en lo visceral que en lo arquitectónico".

Recuerda que "desde que el disco estuvo mezclado y masterizado, buscando una calidad del audio competitiva, entonces dejé de escucharlo. Ahora, con los ensayos, empiezo a redescubrirlo, y no siempre le soy fiel al disco. En las bandas es otro mecanismo, acá pasa por mi relación con la electrónica. Y ya hay dos o tres temas que estarán en el vivo pero no están en el disco".

Define que "estoy disfrutando mucho de ser mi propio tirano, me encanta tener musicalmente todo el control. Me cuesta bastante definir ‘Música Alquimia’ porque la premisa fue hacer algo sin filtro, no autocensurarme. Toqué el bajo, toqué la guitarra, canté, hay bailable, y metí todo a la parrilla, pero tiene una coherencia, tiene un orden de temas con una historia sonora. Es muy autorreferencial, está mi vida en La Boca, mi vida en Tilcara, dice quién soy".

Duda a la hora de definir cuál es su público. "Tengo las estadísticas de edades que te da Spotify", nos dice, "y los que más lo escuchan es entre treinta y cuarenta y cinco años, que es mi generación. No podría hacer un disco pensado en el adolescente, porque no sé qué le pasa al adolescente. Tengo una visión más hacia la juventud que hacia el folclore anterior, pero lo que busco es libertad. Aunque tiene mucho de folclore".

Hay sonidos que remedan otros, de eso nos dice que "yo lo escucho así el folclore. Uno escucha a un Gilberto Gil que toca un maracatú con percusión electrónica y un violín enchufado, y sigue siendo un maracatú. No pienso en el público cuando hago música, pero salí a tocar el disco, a mitad de grabación, porque quizá lo que me estoy imaginando no es tal cual, eso me lo pregunto porque la música la hago para compartir, pero sin especulación por el aplauso".

Piensa que "si el rock tiene un pie en el cajón, es porque muchas bandas especulan con qué puede llegar y vender más discos. Cuando llegaba el año 2000, lo esperaba con muchas ansias. A principios de siglo estaba el jazz, después el bebop, después Los Beatles, y yo me preguntaba qué va a venir ahora. Pero vos buscás en lo que ya tenés referencia, y yo me fasciné con las batallas de gallos, el freestyle, hay chicos que vuelan alto con un swing que me hace acordar a Charlie Parker. Quizá ya no suceda que un tipo va a venir con la guitarra y te va a volar la cabeza, quizá seamos los últimos instrumentistas de cuerdas".

En lo que hace a su música, define que "soy yo y está mi memoria, es algo que está en mi cabeza y tengo que dejarlo salir. Si hay algo que me atrapa de la Quebrada de Humahuaca es la cultura viva, que vibra cuando hay festividades, el ruido del viento, y eso siento que es folclore. Yo no sé qué pasa con la copla cuando sube a un escenario, aunque hay gente que lo hace bien, pero a mí lo que me sigue vibrando es lo que pasa en la calle. Aunque uno no participe, pasar por el costado de veinte bandas de sikuris es algo que te modifica", concluyó el artista.