Gimnasia juega mañana

El presidente Miguel Soruco confirmó que el encuentro con All Boys se desarrollará de manera normal en el estadio “23 de Agosto”.

Finalmente, el partido entre Gimnasia y All Boys se jugará nomás mañana desde las 17 en el estadio “23 de Agosto”. Al levantarse el paro de pilotos de Aerolíneas Argentinas, la delegación del club de Floresta se trasladará con normalidad hoy hasta Jujuy. El presidente del “lobo”, Miguel Soruco, confirmó la noticia anoche a El Tribuno de Jujuy. “Se juega”, afirmó satisfecho. Para el “lobo” era toda una complicación que el “albo” no viajara en esta fecha. Primero y principal porque no era posible postergar el duelo para entre semana, ya que el viernes la delegación de Gimnasia emprendará viaje, vía terrestre, rumbo a Mendoza para visitar a su homónimo.

Al no haber vuelos directos, no hubo otra opción que trasladarse en micro hasta el Cuyo. Y después también se complicaba porque con el calendario agitado de esta nueva versión del certamen de ascenso quedan pocos días disponibles. Se hablaba de jugar previo a las elecciones.

El técnico “albiceleste”, Marcelo Herrera, supervisó ayer un entrenamiento en su cancha, rutina que repetirán hoy a la mañana. Después se conocerá la lista de los 18 concentrados.

Mientras que en cuanto al equipo seguro habrá variantes con respecto a la derrota del fin de semana en manos de Atlético de Rafaela en Santa Fe. Vale recordar que el encuentro será arbitrado por Héctor Paletta.

Saldrán hoy las 19

El plantel de All Boys partirá a las 19 desde el Aeroparque Metropolitano “Jorge Newbery” rumbo a Jujuy. El equipo dirigido por José “Pepe” Romero, quien inició recientemente su sexto ciclo como DT del club, practicará a las 14.30 en el estadio y luego se trasladará directamente a la estación aérea.

Con relación al equipo que viene de igualar sin goles con Gimnasia y Esgrima de Mendoza, el entrenador albo perfila dos variantes obligadas, ante las ausencias por lesiones del zaguero Nicolás Zalazar (esguince de tobillo) y del mediocampista Facundo Callejo (contractura muscular).

En principio, Facundo Melillán y Marco Iacobellis entrarán al once. De esta manera, la formación nucleará a Joaquín Pucheta; Adrián Martínez, Sebastián Martínez, Melillán y Facundo Cardozo; Darío Stefanatto y Sebastián Navarro; Mirko Ladrón de Guevara, Iacobellis y Facundo González; Facundo Parra. La lista de viajeros se completa con Nahuel Losada, Isaac Monti, Agustín Suárez, Santiago Lebus, Daniel Ibáñez, Nicolás Igartúa, Matías Sandoval y Jonathan Benedetti.