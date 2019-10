Todos los mayores de 18 son donantes si no se expresa lo contrario

La Ley 27.447 más conocida como "Ley Justina", entró en vigencia el 4 de agosto del año pasado. La misma establece que cualquier persona que no haya manifestado su negativa a ser donante en vida, es un donante presunto.

Independientemente de eso, se mantienen vigentes los sistemas para que la gente dé su voluntad o no de ser donante, a través de actas.

Es importante señalar que para hacer expresa dicha decisión, se puede hacer de diferentes maneras.

Una de las formas es dirigirse hasta la sede del Cucaijuy sita en Güemes 1360, donde se elabora un acta, en el Registro Civil o en el correo desde donde se envía el acta al Cucaijuy.

También se puede dejar sentada el deseo de ser o no donante ingresando a la página web www.miargenti na.gov.ar. Allí se ingresan los datos y se expresa la voluntad de cada uno. Esa información, puede ser ingresada por internet desde la casa, e inmediatamente esos datos se envían al Registro Nacional de Expresiones de Voluntad para la Donación del Incucai. Cabe mencionar que al momento del fallecimiento de una persona, con su número de documento se verifica si es donante o no. Si la persona no manifestó su rechazo a la donación de órganos, y si sus condiciones son óptimas se

procede a la ablación. Es por eso que es sumamente importante para quienes no deseen ser donantes, lo deje sentado en el Incucai.

Un gran logro

La "Ley Justina" fue impulsada por la familia de Justina Lo Cane, una nena de 12 años que murió esperando un corazón. La pequeña falleció el 22 de noviembre de 2017 y ocho meses más tarde se logró la aprobación de la ley que lleva su nombre. Se trata de una herramienta fundamental, que da esperanza a cientos de pacientes que aguardan ser trasplantados.