Movilizan por joven desaparecido

PALPALA (Corresponsal). Familiares de Gustavo Bravo, un joven que desapareció el 27 de septiembre, se movilizaron ayer a la Brigada de Investigaciones para que intensifique su búsqueda.

La hermana de Gustavo, Nicole, informó que "no tenemos ninguna novedad, no se están moviendo. Todo depende del fiscal Paredes, porque los policías tienen que recibir autorización de él para entrar a un lugar, para un allanamiento", dijo.

Nicole Bravo dijo que "los familiares estamos haciendo el trabajo de la Brigada. No lo están buscando a mi hermano. No sé si esperan encontrarlo muerto. Yo los estoy llamando y no me contestan. Ni siquiera están viendo dónde fue la última vez que funcionó su celular", refirió entre lágrimas.

Se realizó un operativo el jueves con la Sección Canes, dijo. "Fue un allanamiento en barrio La Merced. Empezó a las 18, a esa hora la perra se dirigió a unas casas abandonadas de la ruta provincial 1. Tuvimos que esperar una hora y media para la autorización (del allanamiento). Recién después pudieron entrar, a mí me dejaron afuera", relató. "Entraron un segundo, dieron una vuelta y volvieron, fue rápido y se tuvieron que retirar porque se estaba poniendo oscuro. Y me dijeron que hoy (por ayer) iban a volver a ingresar pero no vinieron, ningún fiscal, ningún policía, nadie se acercó a mi casa a preguntar si necesitábamos alguna ayuda para buscarlo, nadie", insistió.

Según Nicole, Bravo desapareció cuando se dirigía al taller mecánico donde trabajaba, en el barrio Florida, cuando tenía que cobrar. El dueño del taller, de acuerdo a las declaraciones de Nicole, dijo haber estado con el joven e incluso conocidos los vieron en una carnicería.