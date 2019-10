"Hoy no tenemos un proyecto de país para una revolución del conocimiento"

Un expresidente argentino dijo hace casi veinte años que Argentina está condenada al éxito, pero desde entonces hasta hoy, parecemos estar condenados al fracaso. ¿Cómo se sale de este círculo vicioso, o como se lo termina?

En principios tenemos que entender que igual que las personas que no estamos condenadas al éxito o al fracaso, depende de lo que hacemos, en nuestro país, depende de lo que hagamos también estaremos condenados a tener más posibilidades de fracaso o de éxito. En la Argentina tenemos que entender que no somos tan ricos como pensamos en recursos naturales, recursos que si bien son importantes, no son el motor de la economía mundial. Hoy tenemos que invertir en desarrollo humano, en salud, educación y ciencia y también y especialmente en investigación y desarrollo pero vinculados a la producción. Si no hacemos esto, es decir, lo que hicieron los países que se desarrollaron lamentablemente vamos a seguir con los problemas crónicos. Lamentablemente no tenemos un proyecto de país que nos involucre a todos. No estamos condenados al éxito o al fracaso, depende de lo que hagamos.

De acuerdo, ¿pero cómo se consigue retaceando la inversión en ciencia y técnica?

Lo que permite un mejor pronóstico de un paciente es que reconozca su enfermedad. Que el paciente sepa que tiene una condición que está impactando en su calidad de vida. Si es consciente o no, ya no importa tanto como que lo reconozca. Y los argentinos no reconocemos eso. Pensamos que una cosecha nos va a salvar, y como vos decías, así pensamos que estamos condenados al éxito. Y lo que tenemos que hacer, insisto, es lo que nunca hicimos: invertir en ciencia y tecnología, mucho más que ahora, cinco o seis veces más, en forma gradual y crear instituciones que vinculen la ciencia y la tecnología con la producción. Si somos un país de innovación permanente, podremos ser un país que crezca genuinamente el 3 ó 4 por ciento anual, según los economistas con los que hablo, Martín Redrado, Miguel Peirano. Para eso necesitamos un pueblo educado, con salud, es decir, crear un ecosistema. Necesitamos un nuevo proyecto de país, un clima de época, y esto no lo va a resolver ningún partido político. Esto se hace entre todos.

Aparece imprescindible la urgencia de crear espacios para construir conocimientos

Es muy importante reconocer que la Argentina no tiene instituciones fuertes y hay que crearlas para vincularlas. Tenemos científicos de buena calidad, que generan conocimiento excelentes, con gran conocimiento, pero incluso esos conocimientos a veces son aprovechados por otros países, Hay que vincular esos conocimientos con la industria y la producción. No le podemos pedir a un científico que sea empresario, ni a un empresario que sea científico. Tenemos que crear las instituciones y los espacios que en otro lugar del mundo han sido muy exitosos que generaron la economía que llamamos del conocimiento.

Sin embargo, la preocupación principal parece resolver la urgencia del hambre y paralelamente vemos que siguen aumentando otros problemas, por ejemplo la mal nutrición

Yo vengo hablando de la mal nutrición hace años, inclusive desde el gobierno anterior. Porque en la Argentina ahora hay hambre. Pero antes también había hambre. El hambre no es nuevo, como bien dice la gente de la FAO, ahora es más evidente y eso ya es un drama humano y es inmoral y lo primero que tenemos que resolver. Pero con cuidado: a veces resolvemos el hambre y queda la mal nutrición en Argentina. Hay un problema de mal nutrición crónica y eso impacta en el aprendizaje. Un chico que vive en la pobreza tiene un stress mental crónico que dificulta el aprendizaje. No sólo es un mal crónico, es una hipoteca social. En un mundo que depende de las ideas, tener un bagaje de niños que no tiene la nutrición adecuada estímulo cognitivo y emocional, es esa hipoteca tremenda de que te hablo y resolverlo debe ser prioridad de los argentinos. Ahora bien, hay que atender la urgencia. Hay que darles de comer urgente, pero con buena nutrición, y estimularlos a los chicos. Y con ello, hay que generar con urgencia un proyecto en la Argentina para salir de la pobreza, porque si no vamos a seguir como hace décadas dentro del mismo círculo vicioso. El tema es resolver la pobreza y la desigualdad en la Argentina y nos guste o no, es un proyecto a mediano plazo, que significa generar más valor agregado, más empleos de calidad, más riqueza para poder distribuirla. Muchas veces la gente dice: “bueno, pero estos son temas de mediano plazo cuando tenemos urgencias”. Hay que explicar que los temas del mediano plazo van a solucionar las urgencias. En síntesis, debemos dedicarnos a la urgencia sin perder la meta.

Se siente motivado y convocado por la actualidad política nacional

Yo creo que la revolución social del conocimiento viene de abajo para arriba. Yo de hecho, estoy para ayudar. Siempre estoy comprometido con el país. Nuestra fundación tiene alrededor de setecientas personas que piensan, trabajan y crean, generamos conocimiento, generamos salud. Yo trabajo como ciudadano y también por el bien público. Creo que en estas elecciones, gane quien gane, si no convoca a todos los argentinos, no saldremos. Los problemas son tan graves que no puede resolverlos un sector político. Espero que quien gane tenga la capacidad de estadista para convocar a todos para construir un proyecto de país. Ahí voy a estar. Sin acuerdo nacional, y sin un proyecto, un pacto social económico y político no servirá. Hay que generar riqueza. Argentina hoy no produce riqueza para cincuenta millones, hay que asumir eso. Eso es investigación y desarrollo vinculado al crecimiento, pero sin instituciones fuertes, no se logrará. Para llegar a ese pacto hay que ceder, y para ceder, hay que tener poder. Así que el próximo presidente para a tener que ceder si realmente quiere plantear que todo lo que dice no sea un tema de campaña mas.

Sin embargo, ese tono de campaña parece muy instalado

Hay que tener un proyecto de país. Después las personas, administran ese proyecto como pasa en otros países. Acá los argentinos dependemos demasiado de las personas. No nos vamos a desarrollar con una u otra persona. No necesitamos salvadores o mesías. Necesitamos un proyecto que no es otro que invertir en investigación, desarrollo, educación salud y producción, Justamente, por depender de personas, así estamos. La política no le da mucha importancia a la educación y la salud, porque no dan votos. Hoy gran parte de la economía argentina sigue siendo productos primarios o sus derivados con poco valor agregado. El rol transcendente de los medios en esta cuestión, será tener empatía con los grandes objetivos porque la construcción se hará de abajo hacia arriba. Por eso yo confío más en la gente que en los dirigentes. En un futuro cercano, quien consiga la atención de la gente. La lucha por la atención de la gente, será importante, quien la logre, frente a tantos distractores, tendrá una ventaja comparativa enorme.

Trayectoria

Facundo Manes, eminente médico neurólogo, doctorado en ciencias en la Universidad Cambridge, fundador de la Fundación Ineco para la investigación de las neurociencias y del Instituto de Neurociencias de la Universidad Favaloro de Argentina, investigador del Conicet, profesor de la Universidad Favaloro, University of California, consultor de Neuroimágenes y neuropsicología. Cognition and Brain Sciences Unit y presidente electo de la Internacional Society for Frontomeporal dementias.