Dos hermanos fueron brutalmente atacados

Dos hombres fueron brutalmente atacados por dos hermanos a escasos metros de una seccional, uno de ellos se encuentra internado en grave estado en el hospital "Pablo Soria" y el otro sufrió severas heridas en el rostro y cráneo.

El violento episodio se registró la tarde del miércoles pasado en el barrio Paso de Jama de la ciudad de Palpalá, cuando dos hermanos que tienen atemorizados a los vecinos de ese sector barrial, atacaron con fierros palos y bloques a sus vecinos.

El hecho ocurrió a menos de 20 metros de la Seccional 47º y llamativamente, ningún efectivo policial llegó a tiempo para evitar los violentos ataques que por poco terminan con la vida de ellos.

Nuestro diario dialogó con Gabriel Figueroa, una de las víctimas del ataque y dijo que "entre estas dos personas lo atacaron a mi hermano en la vereda de mi casa, al lado de la comisaría, le pegaban con un fierro en la cabeza y uno de ellos tomó un bloque y se lo partió en la cabeza. Salí de mi casa para evitar que sigan agrediendo a mi hermano y entre los dos me atacaron, uno de ellos me pegó con fierro en la cabeza y en el ojo; tengo cinco puntos de sutura y tengo que hacerme estudios porque el médico teme que pierda el ojo. Pero mi hermano se encuentra muy grave, hoy se debate entre la vida y la muerte, llegó al hospital inconsciente y lo operaron de urgencia en la cabeza, le extrajeron parte de su cráneo y debe ser reemplazado por una placa de platino", dijo Figueroa.

Lo llamativo de este terrible episodio, es que los ataques se registraron a menos de 20 metros de la sede policial, duraron más de 10 minutos y los efectivos policiales de la Seccional 47º "no quisieron intervenir, salió solo una mujer policía que nada pudo hacer ante semejante ataque", dijo el hombre.

"Yo con ellos no me meto"

Los familiares y vecinos de las víctimas gritaban y pedían auxilio, pero los policías sólo se hicieron presentes 20 minutos después del hecho.

La hermana de las víctimas Brisa Figueroa le dijo a nuestro diario que se acercó a los efectivos y apuntó a los agresores para que los detengan y dijo que el policía le contestó "yo con ellos no me meto".

Brisa Figueroa además se mostró preocupada porque una vez que se procedió a la demora de los protogonistas, relató que otro efectivo le dijo que ellos debían denunciar en la sede de la Brigada, no en la seccional vecina.

Las víctimas son representadas legalmente por Fernado Luis Bóveda, quien dijo que le "llama la atención que los policías de la Seccional 47º no hayan dado intervención a las autoridades superiores, por poco matan a un hombre y este accionar no hace más que confundir a la sociedad, sobre una supuesta connivencia entre estas peligrosas personas y los auxiliares de la Justicia. De otra manera no se explica que cuatro días después de ocurrido el hecho, no se haya tomado declaración a las víctimas del hecho", dijo.