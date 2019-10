Empresarios ven necesaria una reforma laboral

Aseguran que de no haber cambios estructurales, de fondo, no mejorará la situación de las pymes en el país.

La difícil situación que atraviesan las pymes y el sector empresario en el país, se ven profundizadas en la provincia con una fuerte caída en las ventas y una presión tributaria sostenida, lo que propicia un panorama poco alentador para el sector, por lo menos a corto plazo. Desde las cámaras empresariales ven con urgencia la necesidad de que se apliquen cambios estructurales, como una reforma laboral, tributaria, ya que las medidas adoptadas en los últimos meses por el Gobierno Nacional, son solo paliativos que no resuelven el problema de fondo.

El mes pasado, Came presentó un petitorio al Gobierno Nacional a fin de alivianar la situación del sector, pero la medida no prosperó.

Así lo confirmó el presidente de la Unión de Empresarios de Jujuy (UEJ), Luis Alonso, quien describió como desalentador el panorama que atraviesa el sector y consideró necesario que se apliquen medidas profundas para revertirla. Según dijo, la caída de las ventas se mantiene después de la devaluación y las pymes siguen teniendo problemas para cubrir sus obligaciones.

En este sentido aseguró que desde Came, hace tres semanas se presentó la emergencia pyme al Ministerio de Producción de la Nación, con un petitorio en el que se detallan una serie de puntos necesarios "para poder alivianar a las pymes de las cargas tributarias, suspensión de impuestos al cheque, de anticipos de ganancias, adelantamiento del mínimo imponible de aporte y contribuciones, entre otras cosas, pero no se logró nada".

Alonso consideró importante que desde el Gobierno Nacional se apliquen cambios estructurales, ya que de lo contrario no "van a haber una situación favorable ni un crecimiento para las pymes, solo se van a mantener los puestos de trabajo". "Sea cual fuera el gobierno que esté de turno, es decir si después de octubre continua esta gestión o si es otra, si no se generan cambios estructurales como la reforma laboral, reforma tributaria con una baja de la presión tributaria, una ley de financiamiento para bajar las tasas, y si no se generan las condiciones de logísticas para las pymes del interior que están alejadas del centro del país, es imposible que se hayan una situación favorable para las pymes", aseguró el titular de la UEJ.

Remarcó que a corto plazo no avizoran perspectivas de mejoramiento para las pymes. "Ahora el Gobierno está sacando algunas medidas para alivianar la carga de las pymes pero, a esta altura, ya no sirve, debería haberlo hecho antes. Hoy el desafío es mantener los puestos de trabajo y que las empresas puedan subsistir. Venimos de un proceso de cierre de comercios, de pérdidas de puestos de trabajo y si no se toman algunas medidas esto va a continuar", ratificó el empresario.

“Argentina no necesita ninguna reforma laboral”

El economista Matías Kulfas, integrante del grupo que asesora al candidato presidencial Alberto Fernández, fue categórico al negar una futura reforma laboral. Kulfas explicó que los encuentros que mantuvo el representante del Frente de Todos con los empresarios y particularmente con el presidente de la Unión Industrial, Miguel Acevedo, giró más bien entorno a la posibilidad de lograr un acuerdo social para dejar de lado el “ministerio de la desindustrialización”, como calificó a la cartera estatal durante la gestión de Macri. “Argentina no necesita ninguna reforma laboral”, enfatizó.

Además destacó que la discusión que tuvieron con Acevedo estuvo enfocado en “trabajar sector por sector” para mejorar la situación pero que de ninguna manera analizaron implementar en un potencial gobierno una reforma laboral.

Kulfas explicó que muchas veces se piensa en la medida como “una solución mágica” cuando en realidad sus efectos serían muchos peores en tanto “agravarían la situación” de crisis. El economista desmintió la idea que sostiene “hagamos una reforma, eliminemos el costo del despido y la economía empieza a ser competitiva y empieza a crecer. Esto no tiene ningún asidero, ninguna evidencia empírica que asegure que puede ocurrir”, puntualizó.

Por el contrario, evaluó la repercusión de una reforma en el mercado laboral. “Lo que va a pasar es que los trabajadores que son despedidos no van a tener ni siquiera para sobrellevar los recursos hasta que logren un nuevo empleo, lo que tendrá graves efectos para la economía.