Esperan repunte de ventas por celebración del Día de la Madre

Pese a que el Día de la Madre se celebra el tercer domingo de este mes, algunos comercios ya empezaron a lucir sus promociones, ofertas y descuentos para agasajarlas en su día. Se trata de una de las fechas con más dinamismo para diversos rubros como el sector de electrodomésticos, locales de ropa, de bijouterie y zapatos.

En un sondeo realizado por El Tribuno de Jujuy en la ciudad capitalina, vendedores coincidieron en que las ventas no vienen cumpliendo las expectativas por lo que para esta celebración, esperan un repunte.

Si bien aún no se nota un importante movimiento en comercios, los locales de ropa americana, algunas casas de electrodomésticos y de productos de chocolates, mostraron mayor circulación de clientes.

Desayunos personalizados

En una tienda de productos de chocolates ubicados en el ingreso de la peatonal Belgrano, la vendedora Stella Maris Castellano comentó que se encuentran ultimando los diferentes regalos para lucir en las vidrieras. Detalló que el local ofrece chocolates de primera calidad que van desde los $200, cajas de chocolates y bombones de frutas, (redondas, cuadradas, rectangular, en forma de corazón) a $300.

Uno de los regalos más solicitados son las bandejas de desayuno “premium”, que contiene una taza de té -personalizadas si se quiere- chocolates, medialuna, revista y dedicatoria, ronda los $1390, mientras que la exprés con menos productos, oscila los $990.

Otras opciones para regalar ese día, son vasos con una variedad de chocolates que cuestan $1.110, los canastitos, porta cubiertos con peluche y chocolates a $795, peluches grandes con chocolates a $1.900 y las tazas personalizadas van desde los $340 a $500.

La vendedora precisó que la entrega de desayuno es a domicilio y los interesados deberán acercarse al local para asesorarse de 8 a 23.

Bijouterie para ellas

CADENITAS Y ANILLOS PARA REGALAR

Collares con perlas coloridas, delicadas y con brillo, para ser combinadas en cualquier temporada del año, son también algunos de los productos buscados para agasajar a las madres en su día. En un local de la calle Necochea, la vendedora Lilia Romero, mencionó que varios clientes se han acercado para encargar obsequios para regalar. “Los clientes suelen comprar llaveros de elefantes o de búhos, sus precios rondan a $200 y 2 unidades por $350”, sostuvo.

También se ofrecen aritos desde $60 y, enchapados en plata a partir de $300. Los collares, van desde los $100 y los que contienen cristal de roca, $500, billeteras estampadas a $400, pañuelos $300 y 2 u por $500.

Electrodomésticos encabezan la lista de regalos



HASTA 24 CUOTAS SIN INTERÉS/ PARA ACCEDER ALGUNOS ARTÍCULOS DEL HOGAR.

Tras un recorrido por casas de electrodomésticos de la zona céntrica, pudimos notar que los obsequios relacionados a tareas de la casa, como cocinas, planchas, licuadoras y productos de uso personal fueron los más consultados.

El gerente Gustavo Arias, comentó que desde el día 1 empezaron a exponer promociones especiales en muchos productos relacionados con las celebraciones por el Día de la Madre. Señaló que en estos días, tuvieron mayor movimiento los pequeños electrodomésticos como exprimidor de jugo, licuadoras, y para el cuidado personal, depiladoras, planchitas y secadoras de cabello. La casa ofrece productos para todos los bolsillos, en el caso de las planchas oscilan los $2.198, $3.900; las cafeteras $2.000, $1.600; tostadoras de pan, $2.900, $3.700; pavas eléctricas a $2.988, $5.399; licuadoras, $3.398, $4.500, $5.298, secador de cabello $3.600, planchas $4.719. Las cocinas van de los $12 mil a $36 mil.

Zapatos, otra opción

Además de obsequiar flores y chocolates, un buen par de zapatos son también uno de los obsequios preferidos de las madres. El dueño de un local de zapatos de la zona céntrica, Daniel Reynoso, comentó que cuentan con una variedad de zapatos de la nueva temporada, que van desde el número 35 al 40. “Como regalo para las madres, la familia elige comprar zapatos bajos, que van desde los $1.000 a $3.000, zapatillas se puede conseguir desde los $1400”, dijo al recordar que cuentan con promociones de tarjeta Visa, Mastercard, en 3, 6 y 12 cuotas sin interés en precio de contado.



Las opiniones

DAVID ROCHA, ESTUDIANTE

El Día de la Madre lo celebro todos los días. Mi madre cumple el rol de padre. Siempre estoy pendiente de lo que necesita y trato de ayudarla en todo. Una madre es un regalo de Dios y estoy agradecido de tenerla a mi lado.

MARCELA FARFÁN, ESTUDIANTE

El Día de la Madre lo celebro en familia. Nos reunimos en casa de alguna tía y festejamos la fecha. Preparamos asado y compartimos una torta. Llevamos regalo para todas las madres de mi familia.

ISABEL SÁNCHEZ, DOCENTE

Esa fecha trato de regalarle a mi madre lo que le hace falta. No me baso sólo en cosas de la casa sino en algo que ella pueda utilizarlo diariamente. Durante la tarde nos juntamos todas las familias. Por ahora no fui a ver regalos.

KEVIN FARFÁN, ESTUDIANTE

Mi abuela cumple el rol de madre. Ella siempre me dice que no le regale ropa ni otros elementos, solo plantas. Fui a ver algunas clases de plantas, pese a que los precios son muy costosos vale la pena porque es para mi abuela.