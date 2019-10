Historia de amor y oficio

Violeta Guevara es jujeña por elección. Hace 23 años vive en la provincia junto a su marido, Miguel Alfredo Caucota, a quien conoció en Buenos Aires y de quien se enamoró inmediatamente.

Con tan sólo 17 años llegó al país desde Perú, en busca de una mejor vida, ya que según relata en el diálogo con El Tribuno de Jujuy, su familia era muy pobre y ella buscaba un futuro mejor, para poder ayudar a sus padres.

Trabajando en Buenos Aires, conoció a Miguel, un jujeño que se encontraba por la gran ciudad trabajando. Violeta no dudó en elegirlo y junto a él llegó a Jujuy para vivir una hermosa historia de amor.

Hoy, después de 23 años y a pesar de las diferencias y dificultades propias de una vida en pareja, se siguen eligiendo y formaron una pujante familia, compuesta por tres hermosos hijos.

Violeta se convirtió en artesana hace 23 años, cuando Miguel, su marido, le enseñó el oficio que heredó de sus abuelos.

Ambos realizan hermosos trabajos en metal y crean verdaderas piezas de arte en alpaca, plata, cobre, bronce y oro, que luego exhiben en diferentes ferias en todo el país.

"Mi marido desde los 8 años que aprendió este oficio, porque toda su familia se dedica a realizar estos trabajos", dijo Violeta y contó que "aprendí la profesión de mi marido, los abuelos de mi marido enseñaron la profesión a toda la familia y es algo que al día de hoy mantenemos, no sólo como oficio sino también porque de esto vivimos".

Con el paso de los años, el oficio que aprendió Violeta de su marido se convirtió en su trabajo, ya que actualmente le dedica muchas horas del día a la producción de los trabajos.

Entre las piezas que exhibe, se pueden distinguir portarretratos forrados de alpaca, cajitas de té realizadas en madera y cubiertas de este metal, además tiene a la venta pulseras, anillos, bombillas, mates, llaveros, tarjeteros, anotadores, espejos y diversas creaciones para colocar en la pared.

Violeta y Miguel realizan sus trabajos en un taller que tienen en el barrio El Chingo de esta ciudad capital y lo comparten con los hermanos de su marido, que también conocen sobre este oficio y producen bellas artesanías.

La mujer cuenta que "es difícil trabajar con estos materiales porque son duros y pesados" y agregó que el secreto para que cada pieza salga a la perfección "tenés que concentrarte, tenés que tener la mente en blanco y poner toda tu paciencia y dedicación a lo que estás haciendo" y reflexionó "si te gusta y disfrutas de lo que estás haciendo, te va a salir una bella pieza, en cambio, si lo haces solo para venderlos rápido, posiblemente el trabajo no salga bien, porque hay que trabajar en cada detalle".

Con tanto trabajo y gran cantidad de piezas elaboradas, Violeta aspira próximamente a poder crear una marca que identifique sus trabajos y los de su familia. "Por ahora no tenemos marca propia, más adelante sí nos gustaría ponerle un sello propio a nuestros productos, que sea el reflejo de nuestro trabajo", aseguró.

Violeta cuenta, con gran emoción, lo que significa este oficio para ella, "a mí me gusta mucho lo que hago, me gusta mostrar al comprador el amor que tengo por cada pieza" y agregó "cuando ofrezco mis productos resalto que son piezas realizadas por nuestras propias manos y que llevan un gran trabajo, y me hace sentir bien que el turista se sorprenda del trabajo que uno realiza".

Violeta lamentó que muchas veces, "el trabajo del artesano está mal valorado en Jujuy" y agregó que "no se lo aprecia mucho al artesano, tampoco hay mucha publicidad, no es como en otras provincias, donde la gente aprecia mucho los trabajos".

Realizar una pieza en alpaca, bronce o plata no es un trabajo fácil y lleva mucho tiempo de dedicación.

El tiempo para realizar una pieza dependerá del tamaño y de la cantidad de detalles que lleve. "Si la gente supiera que esas piezas son únicas, que llevan un gran trabajo, porque a veces se tarda hasta 5 días en realizar una", cuenta Violeta.

La artesana participa de todas las ferias que se hacen en la ciudad y además visita otras provincias para exhibir los trabajos de la familia.

Violeta siempre está bien acompañada de su sobrino, Diego Caucota, un joven de 22 años que también aprendió el oficio familiar y adoptó este trabajo y actualmente es su fuente de sustento.