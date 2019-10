VIDEO. Integrantes de Los Criollos heridos tras caerse una estructura en pleno recital

Las imágenes del video del momento en que se desploma la iluminación encima del grupo Los Criollos es escalofriante e incluso marca el momento prácticamente milagroso de que no hayan perdido la vida en tamaño accidente. Y ayer no sólo poblaron los medios digitales y las redes sino que también tuvieron eco a nivel de la prensa nacional.

Es que dos músicos del grupo jujeño sufrieron distintas heridas luego de que se les viniera abajo una estructura de reflectores cuando estaban actuando en el escenario en el cierre de la fiesta patronal en honor a San Francisco de Asís.

El hecho ocurrió en la madrugada de ayer en El Talar, cuando el grupo Los Criollos se presentaba en el marco del cierre del festival que formaba parte de las actividades con motivo de las patronales de la localidad del departamento Santa Bárbara.

En esas circunstancias una pesada estructurara de metal se vino abajo y golpeó a los músicos Iván Luna y José Luis Villán, quienes no pudieron ser asistidos de inmediato ya que en el predio no se encontraba ninguna ambulancia del Same por lo que tuvieron que ser trasladados a la guardia del nosocomio local en la camioneta de un particular.

"Nos abandonaron completamente, un particular tuvo que llevarnos hasta el hospital, porque en el lugar donde se realizaba el festival no había ambulancias, no había seguridad. Luego de lo que nos pasó, corrieron los hierros que cayeron y el festival siguió como si nada", dijo muy contrariado Luis Villán, cantante de Los Criollos.

Insistió en que "no nos atendieron de inmediato, nos abandonaron totalmente".

El diagnóstico fueron politraumatismos que obligaron a que estuvieran en la guardia durante algunas horas para realizar su seguimiento, dado las características del incidente. El rostro de Villán aún refleja con claridad las huellas del tremendo impacto.

Algunos lograron esquivarlos

Algunos de los músicos del grupo advirtieron, según se puede apreciar en la filmación, que la columna de iluminación estaba cayendo y lograron resguardarse, es el caso del violinista.

Pero la pesada estructura golpeó la cabeza del cantante que se encontraba en el centro del escenario y recibió de lleno el impacto.

Incluso las consecuencias podrían haber sido más graves si los parlantes de retorno que se encontraban sobre el piso del escenario no hubieran detenido la columna.

Otro video captado por el público con otra perspectiva permite apreciar que las columnas de iluminación que se desplomaron fueron dos. Aunque una de ellas llegó a los músicos.