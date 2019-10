"La reforma laboral no es para echar gente, es para tomar más"

"La Came (Confederación Argentina de la Mediana Empresa), está conformada por 1491 entidades y no debe quedar ninguna ciudad o localidad del país, donde no haya presencia de Came, y representamos con certeza a más de quinientas mil Pymes de las casi ochocientas mil que hay en el país. Generamos mucho más del 50% del empleo formal en la Argentina y más del 40% del PBI de la economía nacional, para poder crecer y modernizarnos, necesitamos políticas de estado que hoy no existen en Argentina", definió el ingeniero Gerardo Díaz Beltrán, presidente de la Confederación en una extensa charla luego de inaugurar el XVIII Foro Internacional Ciudad, Comercio y Turismo en la ciudad de Buenos Aires, que contó con la presencia del secretario de Turismo de la Nación Gustavo Santos, del jefe de Gobierno de la Caba Horacio Rodríguez Larreta, funcionarios nacionales y provinciales, y más de quinientos representantes de las provincias argentinas. Díaz Beltrán reconoció que "la enorme presión tributaria sobre las empresas es una de las cuestiones más distorsivas que atentan contra la producción, lo que ha llevado entre otros problemas a la disminución alarmante del empleo formal, y paralelamente, claros índices indican que ha crecido el empleo informal. Eso genera, mala competencia al empleo formal, y a la vez, mala recaudación para el estado nacional". "Nosotros seguimos trabajando en dotar de herramientas para desarrollar las Pymes por ejemplo, una plataforma digital que no sólo permita abaratarles costos, sino también darles oportunidades dentro de las regiones, días pasados hemos lanzado el proyecto que denominamos Tienda Came que va a permitir al comercio y servicios locales, trabajar regionalmente y que el dinero que se genere localmente recircule y quede en la región o la provincia. Les doy el ejemplo de Salta donde la actividad económica genera 600 millones de pesos que salen de la Provincias entran a la misma sólo 60 millones. Hemos lanzado también la tarjeta de pago, que va a termina siendo un soporte financiero digital para todas las Pymes y por último, vamos a lanzar ‘Came envíos‘, que distribuirá local o regionalmente lo que allí se comercialice. También brindamos herramientas de capacitación. No pretendemos ser una universidad, pero si crear oportunidades de capacitación especialmente a los jóvenes. Nuestro objetivo es generar riqueza, pero no escapamos a la responsabilidad social que tenemos. Pero al mismo tiempo, planteamos y exigimos al estado nacional, y no digo al gobierno, sino al estado nacional, la instrumentación de políticas de estado para que nos ayuden en esto. Hoy la Argentina no tiene políticas de estado y nosotros necesitamos tener esas políticas de estado. Que no pretendemos que sean políticas protectoras de las Pymes, pero sí que respondan a nuestra necesidad de desarrollo y crecimiento. Por ejemplo, necesitamos que más Pymes sean exportadoras, porque hoy más del 90% responden al mercado local, que es nuestra musculatura inicial, pero hoy todos sabemos cómo está el mercado interno absolutamente deprimido, por eso debemos fortalecer la exportación. En Argentina no llegamos a cincuenta millones y no todos somos consumidores, pero la región y el mundo nos esperan. Tenemos grandes esperanzas en que se concrete el acuerdo entre el Mercosur y el Mercado Común Europeo, hoy todavía en discusión.

GERARDO DÍAZ BELTRÁN/ TITULAR DE LA CAME .

Es una oportunidad fantástica para que las Pymes sean realmente protagonistas y no meros espectadores como hasta ahora en que la exportación solamente fue para las grandes empresas. Tenemos potencialidad para abastecer al MCE que tiene más de 800 millones de consumidores, que tienen cuatro veces y medio el poder adquisitivo que tenemos en Argentina. Pero, a pesar del momento de angustia y recesión, y preocupación somos optimistas en tanto y en cuanto logremos posicionar a las Pymes. Hoy todos piensan en eso, hasta los sindicalistas. Bueno, nosotros queremos no solamente estar en boca de todos, sino también en manos de todos", enfatizó el titular de Came. "En este sentido, asumimos el desafío, nos capacitamos y buscamos generar herramientas. Valga como dato: la Unión europea hoy, tiene una demanda de un millón de puestos de trabajo para expertos desarrolladores en tecnología digital, algo que en la Argentina tiene terrible fortaleza. Todo esto está contenido en la segunda Ley Pymes que en días más enviaremos al Congreso", anunció Díaz Beltrán. "Se complementará con la Ley del conocimiento, que se votó por unanimidad en el Congreso. Esas son las bases de las políticas de estado que estamos reclamando para Argentina, con desarrollo y modernidad. Insisto, más allá del mal momento que pasamos, somos optimistas. Por eso estamos tratando de hacer entender al gobierno, a éste gobierno como fue con el anterior, o al que sea que venga, la necesidad de dotar a las Pymes de políticas de estado".

Aceptar la modernidad

Otro de los puntos planteados por el titular de la Came fue "la preocupación por tratar de hacer entender al gobierno la necesidad de la regionalización del país. Tenemos regiones bien disímiles, y no necesitamos tener un régimen tributario para cada una, pero cuando tuvimos momentos de bonanza de la Argentina, no supimos aprovecharlos para delinear políticas de estado por ejemplo con respecto a lo financiero o a lo laboral. Hoy hubiésemos tenido posibilidades de dar mucho más empleo de lo que se está dando. Hay que avanzar en estos temas. Cuando hablamos de reforma laboral no hablamos como dicen muchos sindicatos que buscamos la forma de poder echar gente, es al revés, queremos tener menos dificultad para tomar más personas. Y enfrentar la realidad que la tecnología es expulsadora de mano de obra, pero la tecnología misma genera mano de obra y prepararnos para aprovechar esa oportunidad. Pero tenemos que abrirnos de manera responsable, deponiendo mezquindades de los sectores. No queremos afectar el costo salarial de un trabajador, pero queremos discutir seriamente el costo laboral. Hay sectores en los que si el costo laboral estuviera sujeto a la productividad, los trabajadores seguramente estarían mucho mejor de lo que están hoy. Si la idea es llegar a acuerdos que mantengan el statu quo que beneficie solamente a algunos, y no adoptamos los cambios y la modernización que se instala en todo el mundo, entonces vamos a seguir como hasta ahora. Hay que dar un debate serio, responsable, donde todos estén dispuestos a ceder algo. El debate político hoy, es muy pobre en la Argentina. Los que llegan al gobierno, ceden a la tentación de querer modificar rápidamente todo, sin debates responsables y serios. Y eso obedece a que no hay políticas de estado".

Finalmente, consultado por El Tribuno de Jujuy, acerca de si un Ministerio de Pymes, sería útil para conseguir y consolidar las políticas de estado requeridas por el sector, Díaz Beltrán respondió: "Yo, la verdad, creo que las que son útiles son las decisiones políticas y tener el marco legal para llevarlas adelante. Podemos tener ministerio, podemos tener secretaría, o una dirección y no avanzar, pero si tenemos políticas claras y las aplicamos, no hace falta ministerio. Si tenemos un ministerio, burocratizamos todo, aumentamos el costo del estado, y no solucionamos nada", concluyó.