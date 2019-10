"Tendremos ingresos propios"

-¿Cada vez cuesta más liderar una institución así?

-Es verdad y a veces me enojo porque no puedo conseguir lo que quiero. No pido para mí, sino para las deportistas. Solicito colaboración a los delegados de los clubes para poder trabajar. Por ejemplo, desde el 23 de agosto estamos con la venta de empanadas que la realizamos en mi casa. Brindo todo lo que sea para fomentar este deporte, que me encanta y amo. Trato de hacer a los padres que es fundamental su ayuda económica para que las chicas viajen y vivan la experiencia de competir afuera. Somos pocos en la Comisión Directiva, pero no aflojamos. Ahora se viene el U17 en Santiago y seguiremos con las pilas puestas para estar.

-Pero es complicado también porque los clubes tienen su calendario.

-Y esta situación lleva además a que no presten sus instalaciones. Ahora debo agradecer al club Villa San Martín que nos cedió la cancha para que practiquen en forma gratuita las chicas del U 15, algo que nos marca nuestro estatuto. Mi agradecimiento al presidente Francisco Cruz y al técnico Ernesto Limachi, que no cobró un centavo. La selección lleva puesta la camiseta de Jujuy, no de los clubes. Eso se debe entender. No hay que hacer diferencias si vienen de uno u otro equipo. Se tiene que defender la casaca de Jujuy, olvidándose a qué club se pertenece.

-¿Cuántas chicas nuclea la asociación?

-Entre 120 por clubes. Existen entidades que cuentan con todas las categorías, desde de premini a mayores, y otros que tienen cuatro o cinco divisionales. Ahora incorporamos a Parque Roca. La invitación está abierta a los demás clubes para volver a ser el de antes. Las deportistas deben entender que juegan en el marco de la Asociación y no en otro lado. Este año se dejó en claro cuál es el lineamiento y desgraciadamente perdimos un club que no aceptó. Ellas tienen que entender en lugar que me encuentro y debo apuntar al crecimiento con las más chicas. Hoy por hoy, Luján es el mejor ejemplo.

-¿Cómo se vivió el título de las chicas U 15 en el Torneo Regional realizado en Chaco?

-Con mucha alegría. Para nosotros es muy importante el campeonato logrado sobre los representativos de Tucumán, Santiago y el local. Hace ocho años que la venimos peleando por recuperar el básquet femenino, que supo brillar en la época que yo jugué hace tiempo. Nos fuimos recuperando de a poco. Estoy feliz por las nenas, por su rendimiento en Charata. Todo esto nos alimenta como deportistas, dirigentes y a los padres que apoyan. Está difícil la situación económica. Hay poca colaboración por parte del Gobierno, pero ahora fue diferente y nos apoyaron desde la Secretaría de Deportes, al igual que desde la Federación de Básquet. Nos prestaron los equipos porque hubo un robo importante en nuestra institución y tuvimos que pedir indumentaria para competir. Agradecemos al secretario Hugo Flores, a la ministra Natalia Sarapura y a todos, que no voy a nombrar porque seguro me olvidaré de alguno.

-A lo largo de los años, el básquet femenino demostró que tiene potencial, inclusive con la desventaja física de contar con demasiadas jugadoras altas.

-Coincido con vos. Tenemos la desventaja de la altura, pero contamos con muy buenas jugadoras técnicamente. Tienen condiciones innatas en todas las categorías. En todos los clubes hay talentos y las selecciones sirven para mostrar lo nuestro afuera. Para difundir, para ser visto. Pero, dentro de este contexto, es fundamental la colaboración. La asociación puede ayudar para abaratar los costos, pero no puede hacerse cargo de todo. Es nuestra realidad. Con la venta de empanadas logramos que lleven un dinero aparte por si surge algún percance en el viaje y así poder solucionar.

-¿Qué te genera pasar por frente de la sede de calle Patricias Argentinas y ver su deterioro cada vez más grande?

-Es muy triste. Me cansé de hacer notas, pedir audiencias al señor gobernador. Es sede propia y hoy ya tenemos la empresa que hará la construcción. No falta nada. Me hubiese gustado que nos ayudaran a remodelarla, pero se cayó todo. Nos entraron a robar, nos hicieron mucho daño y tomé la decisión de donar los pocos muebles que había entre los clubes afiliados. Sólo falta la aprobación del municipio, algo que anhelo para comenzar con el sueño de tener un lugar propio.

-¿Cuál es el proyecto?

-Una empresa seria del medio construirá diez departamentos, pero nos corresponderá el primer piso completo para la asociación y dos cocheras. Dios quiera que el municipio nos pueda dar un subsidio para el ‘pozo‘ y así tener ingresos propios para el básquet femenino. De concretarse, la Asociación dependerá de sí. Sería maravilloso. Llevamos años hablando con la empresa, consensuando. Cité a los presidentes de los clubes para que sepan que se está haciendo. Tuvimos muchas reuniones y hoy estamos a punto de finalizar.

-Recuerdo que hubo un intento de usurpación hace unos años.

-Hicimos la denuncia correspondiente, que también salió en El Tribuno de Jujuy. Pero después otra vez intentaron y nuevamente hice la denuncia. La gente que pone ese cartel de venta tendría que ver la placa que nunca sacamos. Es un recuerdo de la Selección Jujeña de 1965 con la cual se compró la sede. Son pocas las instituciones que tienen su sede propia. Hay que tratar de cumplir el sueño y el día que nos vayamos que venga gente que continúe trabajando. Las entidades quedan, los dirigentes pasan.

-Me imagino la felicidad que tendría don Víctor Emilio Chocobar, el histórico presidente la Asociación, a ver que se avanza en el proyecto.

-Fue un ejemplo para mí. No permito que lo critiquen porque él estuvo solo. Me emociono al recordarlo. Fue un hombre que le dio mucho al básquet femenino. Principalmente su tiempo, pero también en el aspecto económico, metiendo la mano en su bolsillo. Tal vez fue orgulloso porque no quería pedir, pero a veces es necesario. Cuando dejé de jugar, le decía a "Choquito" debemos gestionar en la Secretaría de Deportes. Y nos dieron una colaboración para los árbitros. Lo quise mucho y lo recuerdo como un gran dirigente.

“Amo al básquet”



HAYDEÉ TORRES.

Se formó en la cantera de Gorriti, integró diferentes seleccionados jujeños y se retiró en el 2005. Luego se sumó al maxibásquet, pero le costó adaptarse. Es que estaba acostumbrada a un duro entrenamiento semanal y era diferente. En cuanto a su etapa dirigencial, Torres reconoció que fue el presidente de Luján, Luis Civardi, quien la propuso para asumir la titularidad de la Asociación. Fue en el 2011. “Fui aprendiendo rápidamente lo dirigencial. Aunque al principio lloraba cada vez que hacía un trámite y no podía avanzar porque faltaba un papel o algo. También debo agradecer que en cada lugar que fui me dieron una mano enorme. Me ayudó haber sido una deportista sacrificada y se abrieron puertas”, declaró.

Remarcó que brinda mucho tiempo a la institución y que algunas colegas le preguntan cómo hace para hacer tantas cosas. “Me levanto más temprano, no descuido mis ejercicios físicos, atiendo a mi esposo y me divido en varias partes para cumplir. Amo al básquet”.