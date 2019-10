Emiliano Navarro y una gran experiencia

Emiliano Navarro se atreve a soñar a lo grande. El forward de Suri Rugby Club dejó una muy buena imagen en la concentración nacional juvenil desarrollada en Alta Gracia, Córdoba, a cargo de la Unión Argentina de Rugby.

"Fue algo muy lindo, muy motivante para seguir trabajando en lo que es el rugby, el haber entrenado allá significa algo muy grande, en lo personal porque fueron muchos años de trabajo, entrenamientos para llegar a un objetivo que me planteé que por ahí no se dio en el tiempo esperado, pero esto fue alto tan importante que me genera muchos sentimientos", destacó el joven jujeño.

Navarro contó que "me encontré con un gran nivel de jugadores, entrenamiento, fui a disfrutar, desde el principio me propuse disfrutar, en dar lo mejor de mí y disfrutarlo", expresó en su visita a diario El Tribuno de Jujuy.

Aunque el ala de 19 años sabe que corría con desventaja porque "muchos chicos que hablaba me contaban que hacia un par de años que venían con el proceso de jugador, para mí fue la primera convocatoria y estar con jugadores que hace dos años vienen trabajando de forma tan intensa fue algo muy importante", sostuvo al tiempo que remarcó: "Nosotros en el NOA teníamos dos compañeros campeones y contra el equipo que jugamos de Buenos Aires habían cuatro jugadores más que fueron campeones en los Olímpicos M18 fueron campeones invictos y jugar contra ellos y saber que podes estar a su nivel es algo indescriptible, gratificante".

Sin embargo Emiliano Navarro salió a dar lo mejor "en ningún momento me sentí inferior, como dije fui a disfrutarlo, a dejar lo mejor de mí, capaz que obvio tengo detalles a mejorar, corregir, pero siento que sí, estuve a la altura".

Se notó la diferencia de entrenamientos "esos chicos tienen una preparación muy distinta, más que nada me dedico a entrenar algunas cosas, cuando me doy cuenta que estoy haciendo mal, me lo recalca mi papá o en algunos videos que grabo me doy cuenta de mis errores, pero esos chicos están constantemente con gente especializada a lo que se dedica y están preparados por los mejores".

Después del trabajo habló con los entrenadores: "Después del partido que tuvimos con Buenos Aires me habló Álvaro Galindo me felicitó por el partido, tuve muy buenas acciones después de analizar el video que hizo, me felicitó por las acciones que tuve".

Por último resaltó que sueña con llegar a integrar la Selección Argentina "pr ahí es más que como un sueño, no se pierden las esperanzas, pero mi objetivo a corto plazo es otro, pero si esto se llega a dar sería cumplir un sueño", culminó.

Toda una vida jugando

Emiliano Navarro juega desde niño al rugby. “Comencé a los 11 años jugando en Gimnasia y Tiro de Salta, pero a los 13 comencé aquí en Suri, hice todas las juveniles, M14, M15, pase por todas hasta llegar a primera”, comentó.

“Para mi es algo muy gratificante, pasar cada categoría y hoy tener este momento es seguir soñando, cuando era chico añoraba ser parte de esos equipos y cuando comencé a crecer lo fui cumpliendo, estos meses entrené durísimo y se dio”, puntualizó el ala jujeño.

Por último agradeció a los que lo acompañaron en este proceso: “A Suri que me dio la oportunidad de formar parte estos años, a mis compañero se las juveniles, M14, 15, 16, a mis compañeros de primera que me felicitaron cuando se enteraron, a todos los entrenadores que fueron parte de mi proceso desde niño, adolescente como jugador, persona, como Luis Flores, Hernán Alaniz, Mario Cejas, Oscar Reales, a mi papá Ariel que siempre dio lo mejor para que esté en el mejor nivel físico, mi familia, todos me apoyaron para que de siempre lo mejor de mi”, puntualizó.