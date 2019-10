Después del partido, el técnico de Gimnasia y Esgrima, Marcelo Herrera, analizó la igualdad ante All Boys. "Crítica a mis jugadores no le puedo hacer, propusimos, jugamos, fuimos, no hicimos el gol, criticas no les puedo hacer", apuntó.

"Jugar noventa minutos con la intención de atacar, intentando jugar, me da tranquilidad, pero no tenemos la pisquita que hace falta de oportunidad o claridad para poder convertir en el futuro", expresó.

Para el entrenador jujeño "creo que no tuvimos nosotros la claridad para definir, el arquero fue figura y nosotros ineficaz para concretar".

EL “LOBO” EMPATÓ

Herrera le dedicó un párrafo aparte a los arbitrajes "hace más de dos años que Gimnasia no tiene un penal, deberían hacerse serias preguntas, todos los partidos en pequeñeces o te meten o no te dejan avanzar, entonces se hace muy difícil en todas las canchas los últimos partidos de a poco te van coartando, hoy hubo un penal tan claro que a nosotros contra Riestra por mucho menos nos lo cobraron sin dudar", subrayó.

El "lobo" lleva cinco partidos sin ganar, sin embrago el entrenador del equipo no siente presión "para nada, porque trabajamos todos los días, la intensidad que los jugadores le ponen, 94, 96 minutos jugando en el campo rival no es fácil, nosotros trabajamos para eso, y después el resultado final son circunstancias que suceden en el fútbol, pero yo presión no tengo", opinó al tiempo que anunció: "El día que no tenga repuestas, el día que no vea que hay funcionamiento, el día que vea que a los muchachos no les llega el mensaje o no hacen lo que le digo solito me voy a mi casa si es que por ahí viene la cosa, tenemos que ganar, la tengo muy clara, hay que sumar para tratar de ser protagonista y no alejarnos de los cinco que tienen chances de ascender".

Marcelo Herrera siente que están por el camino correcto "el camino es este, generando nueve chances de gol netas por partido en algún momento la tenemos que meter", manifestó dejando en claro que tampoco ligaron.