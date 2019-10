Niall Horan presenta su nueva canción y video

El cantante y compositor multiplatino Niall Horan ofrece el primer anticipo de su esperado segundo álbum:"Nice To Meet Ya", una nueva canción y video que muestra su versatilidad como músico y un trabajo vocal magnético.

Coescrito por Niall con su antiguo colaborador Julian Bunetta (Maroon 5, Jessie Ware), Tobias Jesso, Jr. (Florence + the Machine, Adele) y Ruth-Anne Cunningham (John Legend, Pentatonix), “Nice to Meet Ya” es una sublime pieza de pop impulsada por el piano basada en una producción de Bunetta. Con un ritmo conmovedor y su brillante percusión, la pista, cuyo video fue dirigido por The Young Astronauts y filmado en Londres, proporciona un brillante telón de fondo para la voz de Niall y sus letras juguetonas pero sinceras.

Niall dice de este disco: "Han pasado casi dos años desde que lancé "Flicker" y no puedo esperar para volver a empezar. Escribir "Nice to Meet Ya", en particular, fue especial para mí y estoy muy emocionado de finalmente compartirla con todos ".

Con su debut en solitario “Flicker”, el artista de Capitol Records, Niall Horan, logró un éxito mundial masivo y una gran aceptación de la crítica. Al llegar en octubre de 2017, el álbum entró en el Billboard Top 200 en el número 1 y obtuvo la certificación de platino o más en 18 países (incluido EE. UU.). Con el tiempo, acumuló 3 millones de ventas de álbumes a nivel mundial y casi 3.500 millones de streams en todo el mundo

Originario de Mullingar, Irlanda, Niall ha vendido más de 80 millones de discos y recorrió el mundo varias veces como parte de la icónica One Direction. En septiembre de 2016 hizo su debut en solitario con el sencillo doble platino "This Town", una canción que ahora ha acumulado más de 800 millones de streams en todo el mundo. En mayo de 2017, Niall entregó el sencillo principal de Flicker, “Slow Hands”, el cual llegó directamente al número 1 en 44 países, alcanzó el primer puesto en el Mainstream Top 40 de Billboard, superó los 10 millones en ventas a nivel mundial con 1.500 millones de streams en todo el mundo, y obtuvo platino o más en 24 países (incluyendo tres veces platino en los EE. UU., México y Brasil; ocho veces platino en Canadá; seis veces platino en Singapur; y cinco veces platino en Australia e Irlanda).