VIDEO. “Nos pidieron que no estorbemos”

Gustavo Bravo desapareció el 27 de septiembre y su familia desde entonces lo busca incansablemente, pero hasta el momento no tiene novedades de su paradero.

En estos momentos se realiza una marcha en la ciudad de Palpalá para pedirle a las autoridades que no dejen de buscarlo e informen a la familia sobre los avances en la investigación.

Al respecto, Nicole Bravo dialogó con El Tribuno de Jujuy y dijo que “Me dirijo a la Brigada de Investigaciones de Palpalá, porque no recibo respuesta de nadie. Hace 11 días que no se nada del paradero de mi hermano y los rastrillajes los estoy realizando yo con mis familiares. Hoy algunos de mis familiares fueron a la Central de Policía y le dijeron que no está demás que ayudemos con la causa. Yo también le digo a ellos que, no está demás que ellos hagan rastrillajes, no está demás que manden policías para que me ayuden a buscar a mi hermano porque hace 11 días que no sé nada de él”, dijo entre lágrimas.

En la jornada de ayer, los familiares de Bravo hicieron rastrillajes desde la zona de bajo La Viña hasta el Río Grande y llegaron hasta el río Zapla, “al rastrillaje, ayer, lo hicimos nosotros solos, no había un policía ayudándonos”, dijo Nicole Bravo.

“La policía me dijo que no estorbe en su trabajo, no me permiten hablar con ellos, no me dejan saber que avances hay en la causa, nadie me dice nada. Me dijeron que ellos están trabajando y que no llame a estorbarlos”, dijo la hermana de Gustavo Bravo.

Desde hace 11 días que no se sabe nada del paradero del joven palpaleño.